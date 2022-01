Voyager Digital gibt geschätzten Umsatz von etwa 165 Mio. USD für das Quartal bis zum 31. Dezember 2021 bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius":

Quelle: IRW Press

Vorläufige Einnahmen für das am 31. Dezember 2021 endende Kalenderjahr übersteigen voraussichtlich 415 Mio. USD

New York, 5. Januar 2022 – Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (TSX: VOYG) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den Vereinigten Staaten, gab heute vorläufige Umsatz- und Nutzerkennzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung