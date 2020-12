Voyager Digital: Wehe, wenn die Bären es krachen lassen

Noch im Mai notierte die Aktie der Voyager Digital Ltd. auf dem niedrigen Niveau von 0,12 Euro. Bis Mitte Juli gelang es den Bullen, einen Anstieg auf 0,78 Euro zu vollziehen. Die starken Kursgewinne wurden anschließend bis in den Herbst hinein in einer flachen Abwärtsbewegung konsolidiert.

Nach einem Tief bei 0,397 Euro, das am 21. Oktober ausgebildet worden war, begann



