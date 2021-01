Voyager Digital: Die Gewinne werden mitgenommen

Seit Ende Oktober steht die Aktie der Voyager Digital Ltd. auf der Kaufliste vieler Anleger. Der Wert vollzog einen hochdynamischen Anstieg und stieg in der Spitze bis zum 28. Dezember auf ein Hoch bei 3,58 Euro an. Anschließend war der Jahreswechsel für einige Tage von einer Korrektur geprägt.

Sie endete bereits am 4. Januar, als bei 2,58 Euro ein Tief



