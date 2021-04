Voyager Digital-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie des Krypto-Vermögensverwalters Voyager Digital ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschossen und profitierte dabei von der starken Nachfrage nach Digitalwährungen wie dem Bitcoin. Anfang November besaß der Titel noch Pennystock-Niveau mit Kursen unterhalb der 1,00-CAD-Marke, inzwischen haben die Anleger das Papier weit über die 30,00-CAD-Marke geführt. Am 6. April wurde der bisherige Höchststand bei 37,95 CAD markiert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



