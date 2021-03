Voyager Digital-Aktie: Neues Jahreshoch und nun?

Die Aktie der Voyager Digital Ltd. konnte sich im heutigen Vormittagshandel auf ein neues Jahreshoch bei 22,40 Euro vorschieben. Mit ihm wurde das am 22. März bei 22,30 Euro ausgebildete alte Hoch leicht überwunden. Gleichzeitig konnte auch der am 25. März auf dem Tief bei 14,35 Euro gestartete neue Anstieg zu seinem ersten Ziel geführt werden.

Nun dürfen die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung