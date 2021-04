Voya Prime Rate Trust-Aktie: Insider verkauft Anteile!

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Mittwoch, 14. April zeigte, dass Saba Capital Management, L.P. 52.930 Aktien von Voya Prime Rate Trust Inc (NYSE:PPR) zu $ 4,65 am Montag, Apr 12, verkauft und 56.342 Aktien zu $ 4.Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil des Managers an Voya Prime Rate Trust Inc. auf 27.105.550 Aktien. Voya Prime Rate Trust ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



