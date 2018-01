Voting für den Kinder-Online-Preis des MDR-Rundfunkrates 2018 - Jetzt abstimmen!

Leipzig (ots) - Der Countdown läuft. Der MDR-Rundfunkrat sucht diebesten Onlineangebote für Kinder und Jugendliche. Bis zum 25. Januar2018 können Kinder und Jugendliche durch ein Online-Votingmitbestimmen, wer den Preis bekommen könnte. Abgestimmt werden kannunter folgenden Link: http://ots.de/ad0ICDer MDR-Rundfunkrat verleiht zum fünften Mal denKinder-Online-Preis an herausragende Webseiten und Beiträge fürKinder und Jugendliche. Dabei wird besonderer Wert aufKinderfreundlichkeit, Gewaltfreiheit, Verständlichkeit undpädagogische Inhalte gelegt. Die eingesandten Vorschläge solltenhumanistisches Gedankengut und die Achtung der Menschenwürde fördern.Der Wettbewerb richtet sich an Autoren und Online-Redaktionen aus demdeutschsprachigen Raum.Wer aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgeht, entscheidet einesechsköpfige Jury und das Ergebnis des Online-Votings. Die Jurybesteht aus drei Mitgliedern des MDR-Rundfunkrates (jeweils aus dendrei Staatsvertragsländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) unddrei Online-Experten, die beruflich im MDR-Sendegebiet verwurzeltsind. Durch das Online-Voting bringen sich auch Kinder undJugendliche mit ihrer Meinung ein.Der Preis wird im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2018 am 18. Märzvergeben. Die von den Mitgliedern des MDR-Rundfunkrats gestifteteAuszeichnung ist mit 6.000 EUR dotiert und wird alle zwei Jahreverliehen. Die Sieger-Seiten werden unter www.mdr-rundfunkrat.deveröffentlicht.Pressekontakt:Horst Saage, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates,Tel.: (0341) 3 00 62 21, E-Mail: rundfunkrat@mdr.de,Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell