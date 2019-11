Erfurt (ots) - Zusammen mit "Schloss Einstein"-Darstellerin Liz Baffoe liest TimGailus am 21. Dezember um 17:00 Uhr aus einer vorab von den Zuschauer*innen aufwww.kika.de gewählten Weihnachtsgeschichte bei "Timster" (KiKA/NDR/rbb).Bei "Timster" wird es weihnachtlich. Tim hat sich Schauspielerin undLesebotschafterin Liz Baffoe eingeladen. Die beliebte Englisch-, Kunst-, undMusiklehrerin aus "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) liest gemeinsam mit Tim eineweihnachtliche Geschichte. Wie in jedem Jahr gibt es auf kika.de vorab dreiBuchvorschläge, aus denen die Zuschauer*innen vom 30. November bis 7. Dezemberihre Lieblingsweihnachtsgeschichte voten können. Den Favoriten lesen Tim und Lizin der Folge vor.Die kunterbunte Mischung der zum Voting gestellten Bücher macht dabei dieEntscheidung nicht leicht. In "Die fantastischen Abenteuer der ChristmasCompany" reist ein junges Mädchen mit ihrem sprechenden Kater zum Nordpol, umdem Weihnachtsmann unter die Arme zu greifen. Weniger harmonisch geht es in"Hilfe, die Herdmanns kommen" zu: Die sechs Herdmann-Geschwister plagen eineganze Gemeinde und sollen dann auch noch das diesjährige Krippenspiel aufführen- Spannung ist vorprogrammiert. Der dritte Kandidat "Frohe Weihnachten,Stinkehund" erzählt eine unkonventionelle Weihnachtsgeschichte von demliebenswürdigen Stinkehund mit dem abgewetzten Fell und dem plattköpfigen KaterPlatti, die sich zusammen auf die Suche nach dem Weihnachtshund begeben.Mit dem weihnachtlichen Märchenfilmtipp "Die 12 Monate" und weiterenBuchempfehlungen für die kalte Jahreszeit verabschiedet "Timster" seineZuschauer*innen am 21. Dezember in die Feiertage."Timster" ist das wöchentliche Medienmagazin für Kinder von KiKA, NDR und rbb.Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen entdeckt Moderator Tim Gailus die Welt derMedien: Es geht um Apps, Kinofilme, Bücher, ums Internet und Videospiele."Timster" hilft Medieneinsteigern, sich in der digitalen Welt zu orientieren.Die Sendung erklärt aktuelle Medienphänomene, blickt hinter die Kulissen undregt dazu an, Medien aktiv und kreativ zu gestalten. KiKA zeigt "Timster"samstags um 17:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player.Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Steffi Warnatzsch-Abra.Weitere Informationen, einen Trailer und Fotos finden Sie aufwww.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4453826OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell