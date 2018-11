Voting Ads: Neue Werbeform sorgt für frischen Wind am deutschen Werbemarkt

Linz (ots) - Das junge Linzer Start-up Pinpoll stattet SPIEGEL MEDIA mit einerneuen Werbeform aus und sorgt damit für frischen Wind am deutschen Werbemarkt.Voting Ads steigern zukünftig die Performance der Online-Werbung aufrenommierten Portalen wie spiegel.de (http://spiegel.de), bento.de(http://bento.de) und manager-magazin.de (http://manager-magazin.de).Das zehnköpfige Team von Pinpoll stellt hierfür ihre erprobte Voting-Technologiesowie Dienstleistungen beim Setup der Werbemittel bereit. Voting Ads werden überspezielle Server und Verfahren von Pinpoll ausgespielt, die eine hoheSichtbarkeit und schnelle Ladezeiten auf allen Geräten garantieren. Angebotenwerden Voting Ads im Billboard- Format (860 x 250 px) sowie als Mobile ContentAd (300 x 250 px)."44,76 % der 59.952 befragten Personen verraten: Hauptsache die Leistungstimmt!" - nicht repräsentativ, aber äußerst spannend sind solche Einblicke fürjeden Werbekunden. Jeep konnte durch ein Voting Ad auf bento.de mit demWebsite-Besucher in Dialog treten und erfahren, was der Zielgruppe der 18- bis30-Jährigen beim Autokauf wirklich wichtig ist - on top zur klassischenBanner-Werbung.Roland Saß, Verkaufsleiter Media Solutions von SPIEGEL MEDIA:"Voting Ads sind eine spannende Erweiterung der klassischen Banner-Werbung undgarantieren hohe Interaktionsraten und faszinierende Einblicke. Besucherverraten auf spielerische Weise, welche Produkte sie tatsächlich interessierenund werden mit diesem Wissen auf die passende Landing Page weitergeleitet."Pinpoll wurde im Jahr 2015 gegründet und erobert seither den internationalenMarkt. Angeboten werden neben simplen Voting- und Quiz-Tools (Pinpoll Tools)auch komplexe Analyse-Tools zum Monitoring von Website-Besuchern (PinpollAnalytics), zur Vermarktung von Website-Daten (Pinpoll DMP) und zum Gewinnen vonNeukunden (Pinpoll Ads). Zur Zielgruppe von Pinpoll zählt jederWebsite-Betreiber und -Vermarkter, vom kleinen Einzelunternehmen bis hin zumgroßen Medienhaus und internationalen Webshop, der mehr über seine Besuchererfahren möchte und dabei Wert auf erstklassigen Support sowie hohen Datenschutznach EU-Vorschriften legt (Stichwort: DSGVO).Tobias Oberascher, CEO von Pinpoll:"SPIEGEL MEDIA ist mit seinem Qualitätsportfolio ein perfekter Match für unsereweitere Wachstumsstrategie. Wir freuen uns sehr, SPIEGEL MEDIA als neuen Kundenfür Pinpoll Ads begrüßen zu dürfen!"Pinpoll Jetzt mehr erfahren (https://pinpoll.com)Kontakt:Tobias Oberascher, +436643339407,tobias.oberascher@pinpoll.comOriginal-Content von: Pinpoll GmbH, übermittelt durch news aktuell