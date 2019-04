Vossloh will mehr Sparen: Personalabbau und schlankere Aufstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh treibt den Umbau weiter voran.



Der Konzern will seine Profitabilität steigern und die Verschuldung senken. Dafür sei ein Abbau der Mitarbeiterzahl um rund fünf Prozent im Vergleich zum Jahresende geplant, teilte der Konzern am Dienstag mit. Darüber hinaus werde eine "konsequente Überprüfung unprofitabler Aktivitäten" durchgeführt. Zudem werde auch an anderen Stellen gespart, zum Beispiel an den Gemeinkosten oder Investitionen, hieß es von Vossloh weiter.

Den Ende März veröffentlichten Ausblick für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Das erste Quartal sei im Rahmen der eigenen Erwartungen verlaufen. Vossloh kämpfte zuletzt projektbedingt vor allem mit einem schwächeren Geschäft mit Schienenbefestigungssystemen in China. Auch beim ursprünglich für 2018 geplanten Verkauf des Lokomotivgeschäfts kam der Konzern bisher nicht so voran wie erhofft.

Anleger reagierten zurückhaltend auf die Neuigkeiten. Der Aktienkurs von Vossloh reagierte unter dem Strich zunächst kaum.