Vossloh verkauft Lokomotivbau nach China - Aktienkurs fällt

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh verkauft sein Lokomotiven-Geschäft nach China.



Erwerber sei CRRC Zhuzhou Locomotive, teilten die Deutschen am Montag mit. Der vereinbarte Kaufpreis belaufe sich abhängig von der Entwicklung verschiedener Bilanzpositionen voraussichtlich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Zwar rechnet Vossloh in den kommenden Jahren außerdem mit Erlösen aus dem künftigen Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Allerdings ergibt sich auf dieser Basis auch eine zusätzliche Belastung des Ergebnisses aus nicht fortgeführten Aktivitäten von 30 bis 35 Millionen Euro.

Anleger bewerteten die Neuigkeiten insgesamt negativ. Der Vossloh-Aktienkurs rutschte ins Minus und lag zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts gut drei Prozent tiefer als am Freitag.

Der Verkauf bedarf noch einiger Genehmigungen, mit dem Vollzug rechnet Vossloh in den nächsten Monaten. Das Geschäftsfeld Locomotives ist das letzte verbliebene von ursprünglich drei Geschäftsfeldern des Geschäftsbereichs Transportation, das der Konzern seit der Entscheidung zur strategischen Ausrichtung auf die Bahninfrastruktur veräußert. Mit dem Vollzug des angekündigten Verkaufs wäre der Umbau des Konzerns also abgeschlossen. /he/fba