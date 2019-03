Vossloh schreibt wieder schwarze Zahlen und baut auf gute Auftragslage

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat 2018 dank geringerer Verluste in den bereits verkauften oder zum Verkauf stehenden Sparten wieder schwarze Zahlen geschrieben.



Unter dem Strich lag der Gewinn im vergangenen Jahr bei gut 18 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. 2017 war noch ein Verlust von 8 Millionen Euro angefallen.

Im Tagesgeschäft lief es indes weniger rund. Vossloh kämpfte projektbedingt vor allem mit einem schwächeren Geschäft mit Schienenbefestigungssystemen in China. Der Umsatz lag deshalb im Berichtszeitraum insgesamt unter dem Vorjahr. Die Erlöse gingen um knapp 6 Prozent auf 865 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um mehr als ein Fünftel auf 54,2 Millionen Euro.

Damit konnte der Konzern die Erwartungen der Analysten an das operative Ergebnis jedoch übertreffen, wenngleich Vossloh beim Umsatz etwas schlechter als gedacht abschnitt. Den Aktionären will das Unternehmen aus dem Sauerland eine stabile Dividende in Höhe von einem Euro je Aktie zahlen.

Das Management zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden, Konzernchef Andreas Busemann baut nun vor allem auf die gut gefüllten Auftragsbücher. "Unsere erfreuliche Auftragslage gibt uns Zuversicht für die kommenden Jahre", sagte er laut Mitteilung. So hat Vossloh unter anderem drei Großaufträge für die Lieferung von Schienenbefestigungen aus China an Land ziehen können.

Ende 2018 lag der Auftragsbestand mit 595 Millionen Euro um gut ein Viertel über dem Vorjahr. 2019 wird daher ein Umsatzzuwachs auf 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro angepeilt, ein Jahr später sollen die Erlöse bei 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro liegen. An der Börse wurden die Zahlen und der Ausblick zunächst positiv aufgenommen. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate leicht zu.

Im US-amerikanischen Raum und in einigen anderen Regionen bleibe das Marktumfeld jedoch weiter herausfordernd, räumte der Vossloh-Lenker ein. Auch beim ursprünglich für 2018 geplanten Verkauf des Lokomotivgeschäfts kam der Konzern nicht so voran wie erhofft. Das Management rechne aber "zeitnah" mit der angestrebten Veräußerung, teilte Vossloh nun mit. Die Verhandlungen zum Verkauf von Vossloh Locomotives liefen weiter. Die Sparte ist das letzte Geschäftsfeld des Bereichs Transportation, das noch nicht verkauft ist./tav/zb/jha/