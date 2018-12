Vossloh ergattert weiteren Auftrag aus China - Aktie springt an

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahninfrastrukturkonzern Vossloh hat erneut einen Auftrag aus China erhalten.



Das Unternehmen soll Schienenbefestigungssysteme zum Ausbau des chinesischen Hochgeschwindigkeitsnetzes liefern, teilte Vossloh am Donnerstag in Werdohl mit. Den Auftragswert bezifferte der Konzern mit rund 20 Millionen Euro. Es ist für Vossloh bereits die dritte gewonnene große Ausschreibung in China in diesem Jahr.