Vossloh bekommt bekannten Aufseher: Ex-Bahn-Chef Grube soll Aufsichtsrat leiten

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh bekommt prominente Unterstützung.



Rüdiger Grube solle gerichtlich als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt werden und anschließen den Vorsitz in dem Gremium übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Werdohl mit. Der Manager war von 2009 bis 2017 Vorstandschef der Deutschen Bahn.

Zuvor hatte Bernhard Düttmann mit Blick auf seine Verpflichtungen als Chef des Elektronikkonzerns Ceconomy sein Aufsichtsratsmandat zum 31. Dezember 2019 niedergelegt. Der bisherige Vorsitzende des Gremiums, Ulrich Harnacke, soll wieder den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernehmen./he/jha/