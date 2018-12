Vossloh: Was passiert hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

wie es scheint, hat Vossloh nicht unbedingt Grund, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 28.11.2018 um 01:00 Uhr notierte die Aktie Vossloh am Heimatmarkt Xetra in der Branche „Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks“ mit 42,28 EUR. Die Entwicklung! Im Branchenvergleich erzielte Vossloh in den letzten 12 Monaten eine Performance ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.