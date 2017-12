Vossloh: Operative Marge verdreifacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

das 1. Quartal war von der Neuausrichtung geprägt, die eine Konzentration auf Weichen- und Schienentechnik vorsieht. Vossloh steigerte den Umsatz im weitergeführten Geschäft um 18,2%. Die operative Marge hat sich auf 3,1% mehr als verdreifacht. Der Gewinn lag mit 2,8 Mio € auf Vorjahresniveau. Pro Aktie ergab sich wegen einer höheren Anzahl Aktien aber ein Rückgang. Der Auftragseingang ist um 15,4% auf 210,8 Mio € gesunken. Im Vorjahr profitierte Vossloh jedoch von einigen Großaufträgen aus Marokko, Katar und Saudi-Arabien.

Für das Gesamtjahr hat Vossloh einen Umsatz von 1,0 bis 1,1 Mrd € prognostiziert

Der Auftragsbestand wuchs dagegen um 17% auf 750,9 Mio €. Wachstumstreiber Nummer 1 war die Sparte Core Components. Dank der erstmaligen Konsolidierung des führenden US-Betonschwellen-Herstellers Rocla Concrete Tie stiegen der Umsatz um 52,5% auf 78,2 Mio € und die operative Marge von 13 auf 14,8%. Lifecycle Solutions und Transportation sind ebenfalls gewachsen und haben die Verluste verringert.

Die Sparte Customized Modules hat weniger umgesetzt, aber die Profitabilität verbessert. Für das Gesamtjahr hat Vossloh einen Umsatz von 1,0 bis 1,1 Mrd € und eine operative Marge von 5,5 bis 6% prognostiziert. Wir halten die Ziele für realistisch. Zum einen ist das 1. Quartal traditionell das schwächste, zum anderen läuft das Geschäft mit Hochgeschwindigkeitstrassen in China gut. Mittelfristig sollte Vossloh in Deutschland und den USA von den geplanten Investitionen in die Bahninfrastruktur profitieren.

