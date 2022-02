Vossloh Aktie im Tunnel. Und was bringt nun Down-Under?

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

Vossloh Aktie im Kurstunnel zwischen 40,00 und 50,00 EUR gefangen – zumindest könnte man den Eindruck gewinnen. Auch wenn 6 von 7 covernden Analysten ein BUY-Rating abgeben, einer immerhin ein HOLD tut sich wenig. Auch die EBIT-Schätzungen für die nächsten 5 Jahre sehen kräftige jährliche Steigerungen bei einer erwarteten positiven Dividendenentwicklung von 1,02 EUR für 2021 bis zu 2,35 EUR für 2024 (durchschnittliche Analystenschätzung). Unbeeindruckt davon, dass die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107) im Dezember zwei Grossaufträge einsammelte: In China 30 Mio EUR und ein „wirtschaftlich bedeutsamer Grossauftrag“ in der Türkei. Und die heutige Meldung aus Down Under führt auch „nur“ zu einem kleinen Plus von derzeit 2,98 % auf 44,90 im XETRA-Handel (11:05 Uhr)

Australian Rail Track Corporation wählt Vossloh – Aktie sollte es freuen…

Für die im Bau befindliche rund 1.700 km lange Eisenbahnstrecke zwischen den australischen Metropolen Melbourne und Brisbane wird die australische Vossloh-Tochter Austrak rund 1,3 Mio. Schwellen liefern – für insgesamt rund 90 Mio EUR. Die Lieferungen sollen sich über einen Zeitraum zwischen 2022 und 2027 erstrecken.

„Wir freuen uns sehr über einen der größten Bahninfrastrukturaufträge der Vossloh-Geschichte und den bis dato größten Auftrag im australischen Markt. Erst im Januar 2021 wurden wir beauftragt, für das gleiche Bauvorhaben Inland Rail in den kommenden fünf Jahren Weichensysteme im Gegenwert von über 50 Mio.€ zu liefern“, sagte Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG und ergänzt: „Bei diesem Auftrag können wir ein weiteres Mal zum Nutzen unseres wichtigen Kunden unsere systemische Kompetenz in Bezug auf den Fahrweg Schiene unter Beweis stellen.“

Vossloh’s Austrak Pty Ltd. gehört seit 2018 zum Konzern

…und sieht sich als den führenden Hersteller von Betonschwellen in Australien mit rund 120 Mitarbeitern. In mehreren Produktionsstätten in verschiedenen australischen Bundesstaaten produziert das Unternehmen neben Gleisschwellen auch Weichenschwellen und Betonelemente für Bahnübergänge. Austrak Pty Ltd ist ein Teil des weltweit aktievne Technologiekonzern Vossloh. Seit über 135 Jahren bietet Vossloh ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene. „MAN“ zählt sich zu den Weltmarktführern in diesem Bereich.

Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Und die Konzernaktivitäten sind in die drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. In 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio EUR.



