Vossloh Aktie: Neuer Top-Auftrag!

Mit seinen 4.000 Mitarbeitern betreut die staatliche Eisenbahninfrastrukturfirma ProRail rund 7.000 Kilometer Eisenbahnstrecke in den Niederlanden. Jetzt hat ein wichtiger deutscher Infrastrukturanbieter offenbar einen lukrativen Auftrag des niederländischen Unternehmens ergattert. Demnach wird Vossloh mit seiner Tochter „Alpha Rail Team & Co. KG“ in den nächsten vier Jahren sämtliche Schieneninstandsetzungsaufträge von ProRail abwickeln.

