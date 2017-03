Vossloh Aktie: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum die Vossloh-Aktie genauer angesehen und eine 3-Stufen-Analyse erstellt. Am 19. März war die Aktie des Verkehrstechnologie-Konzerns Vossloh seit dem letzten Handelstag um 0,61% gestiegen. Der aktuelle Kurs betrug somit an der Xetra 62,77€ und war seit der Vorwoche um 1,77%, seit Jahresbeginn um 4,36% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Die Vossloh AG ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet. Diese Aktie scheint daher derzeit überbewertet. Allerdings wäre Vossloh AG ab einem Kurs unter 57,59 € unterbewertet. Hier lautete das Urteil Hold.

Die Analysteneinschätzung! Für die Vossloh-Aktie gab es am 19. März 1 Buy, 5 Hold, 1 Underperform und 1 Sell Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen lag bei 57,20€, der aktuelle Kurs würde also um -8,87% fallen. Hier lautete das Urteil Hold.

Die Sharewise-Crowd! Leider gab es nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen für die Vossloh-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd lag bei 67,70€, der aktuelle Kurs könnte sich also um 7,85% verändern. Hier lautete die Bewertung Hold

Im 3-Stufen-Check bekam die Aktie ein Hold und wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.