Vorzeige-Projekte der Radverkehrsförderung gesucht (FOTO)

Berlin/Köln (ots) -Der Deutsche Fahrradpreis geht in die nächste Runde. Vom 15.Oktober 2018 bis zum 31. Januar 2019 können Bewerbungen für diebesten Projekte der Radverkehrsförderung aufwww.der-deutsche-fahrradpreis.de eingereicht werden. Ob Radwege,Fahrradverleihsysteme oder kreative Kampagnen: Mit den Kategorien"Infrastruktur", "Service" und "Kommunikation" bildet der Wettbewerbdie gesamte Bandbreite der Radverkehrsförderung ab.Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: "Jedes Jahrerreichen uns zahlreiche Bewerbungen beim Deutschen Fahrradpreis. VomBrückenbau bis zur engagierten Bürgerinitiative ist meist allesvertreten und zeigt, wie vielseitig Radverkehrsförderung sein kann.Wir sind sehr gespannt, welche beeindruckenden Projekte und Maßnahmenuns dieses Jahr erreichen."Aus allen Bewerbungen wählt eine Fachjury aus Politik, Wirtschaftund Verbänden im März 2019 die Gewinner. In die Bewertung der Juryfließen Faktoren wie der Innovationsgrad und die Nachhaltigkeit einesProjektes oder auch dessen Übertragbarkeit auf andere Regionen mitein. Unverzichtbar ist jedoch, dass die eingereichten Projekte mitder Straßenverkehrsordnung konform sind.Machen Sie mit! Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen,Vereine, Unternehmen und öffentliche sowie private Institutionen. Dermit insgesamt 18.000 Euro dotierte Preis wird auf dem 6. NationalenRadverkehrskongress am 13. Mai 2019 in Dresden verliehen.Der Deutsche Fahrradpreis wird finanziert vom Bundesministeriumfür Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und von derArbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS). Des Weiteren wird derDeutsche Fahrradpreis vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und demVerbund Service und Fahrrad e.V. (VSF) unterstützt.Alle aktuellen Informationen rund um den Wettbewerb sowie dasFormular für die Bewerbung finden Sie auf der Internetseitewww.der-deutsche-fahrradpreis.de.Pressekontakt:DER DEUTSCHE FAHRRADPREIS - best for bikeMyriam PretzschP.3 Agentur für Kommunikation und Mobilitätwww.der-deutsche-fahrradpreis.deE-Mail: info@der-deutsche-fahrradpreis.deTelefon: 02 21/2 08 94 23,Fax: 02 21/2 08 94 44Twitter: @derfahrradpreisFacebook: @deutscherfahrradpreisGefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.