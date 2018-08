Kelkheim (ots) -Am 25. Juli wurde der Lagebericht des Auswärtigen Amtes zuAfghanistan vom 31.05.2018 in teils geschwärzter Form veröffentlicht.Er bestätigt die Einschätzung des internationalen Hilfswerks fürverfolgte Christen, Open Doors, wonach christliche Konvertiten in demislamischen Land um ihr Leben fürchten müssen. Deshalb fordert dergeschäftsführende Vorstandsvorsitzende Markus Rode dieBundesregierung, die Bundesländer und die kommunalenAusländerbehörden auf, die Abschiebung von Konvertiten nachAfghanistan sofort einzustellen: "Für christliche Konvertiten gibt eskeinen sicheren Ort in Afghanistan. Sie müssen dort ihren Glaubenverheimlichen, weil sie in der Gefahr stehen, getötet zu werden. DasBundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnt jedochwissentlich Asylanträge von Konvertiten ab. Mit der hundertfachenDeklarierung von Konvertiten zu 'Scheinchristen aus asyltaktischenGründen' verschafft sich das BAMF eine skandalöse Legitimation,Konvertiten in ein Land abzuschieben, wo auf den Abfall vom Islam dieTodesstrafe steht oder deren Ermordung droht. Fehlerhafte Bewertungenseitens des BAMF können hier tödlich sein. Deshalb muss dem Urteilvon Geistlichen, die diese Konvertiten betreuen, größtes Gewichtbeigemessen werden."In dem grundsätzlich als Verschlusssache eingestuften Bericht desAuswärtigen Amtes heißt es: "Die von Afghanistan ratifizierteninternationalen Verträge und Konventionen, wie auch die nationalenGesetze sind jedoch allesamt im Lichte des generellenScharia-Vorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen." Und: "DieGlaubensfreiheit, die auch die freie Religionswahl beinhaltet, giltdaher de facto in Afghanistan nur eingeschränkt. Die Abkehr vom Islam(Apostasie) wird nach der Scharia als Verbrechen betrachtet, auf dasdie Todesstrafe steht." Der Lagebericht soll dem BAMF,Verwaltungsgerichten und Innenbehörden des Bundes alsEntscheidungshilfe in Asylverfahren dienen.Unter der Überschrift "Christen" heißt es: "Afghanische Christensind in den meisten Fällen vom Islam zum Christentum konvertiert.Neben der drohenden strafrechtlichen Verfolgung werden Konvertiten inder Gesellschaft ausgegrenzt und zum Teil angegriffen. Allein derVerdacht, jemand könnte zum Christentum konvertiert sein, kann OpenDoors zufolge dazu führen, dass diese Person bedroht oder angegriffenwird. Für christliche Afghanen gibt es keine Möglichkeit derReligionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens." Und mit Blickauf die engmaschige soziale Kontrolle im Land ist selbst eine privateGlaubensausübung so gut wie unmöglich.Fragwürdige "Glaubensprüfungen" ermöglichen hohe AbschiebequotePfarrer, Pastoren und Rechtsanwälte, die zahlreiche Konvertitenbetreuen, berichten seit Anfang 2017 von einer Ablehnungswelle vonKonvertiten durch das BAMF. Die Behörde misst Taufen sowie Zeugnissender betreuenden Kirchenleiter häufig keine Bedeutung bei. So wollenBAMF-Mitarbeiter nach einer Anhörung von drei Stunden dieErnsthaftigkeit eines Glaubenswechsels besser einschätzen können alsPfarrer, die Konvertiten oft über Monate hinweg betreuen. Die vonInnenminister und Regierung geforderte Abschiebequote wirddurchgesetzt ohne Rücksicht auf Leib und Leben der Betroffenen.Angekündigter Einsatz für Religionsfreiheit der BundesregierunghinterfragtAngesichts dieser Verhältnisse in Afghanistan und des aktuellenLageberichts des Auswärtigen Amtes kritisiert Markus Rode dieEntscheidung der Bundesregierung, künftig wieder abgelehnteAsylbewerber nach Afghanistan abzuschieben, wie auch diegleichlautende Aussage dazu von Bundeskanzlerin Merkel in ihrerPressekonferenz am 6. Juni 2018 in Berlin. Der Angabe, es würden nurStraftäter, Gefährder und sogenannte Identitätsverweigerer nachAfghanistan zurückgeführt werden, widerspricht Rode. Bei der letztenAbschiebung von 69 Afghanen sei mindestens ein Konvertit unter denAbgeschobenen gewesen. Diese Abschiebepraxis widerspreche dem von derKanzlerin angekündigten verstärkten Einsatz für dieReligionsfreiheit.Gegenwärtig droht hunderten Konvertiten aus Afghanistan aufgrundnegativer Asylbescheide die Abschiebung. "Sie kamen mit islamischerPrägung nach Deutschland, fanden durch engagierte christlicheGemeinden zum Glauben und werden nun doppelt bestraft für ihreHinwendung zu eben diesem Glauben an Christus, an Nächstenliebe unddie christlichen Werte, die von C-Parteien gerne propagiert werden.Nun werden sie zusammen mit Gefährdern und Kriminellen abgeschoben.Afghanistan rangiert auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex von OpenDoors an 2. Stelle und steht damit hinsichtlich der Härte derChristenverfolgung auf einer Stufe mit Nordkorea. Gleiche Erfahrungenmit dem BAMF wie afghanische Konvertiten machen Iraner, die unter denKonvertiten in Deutschland die weitaus größte Gruppe stellen. Dasmuss ein Ende haben", so Markus Rode.Für weitere Information wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro.Pressekontakt:Open Doors Deutschland e. V.PressebüroPostfach 11 4265761 KelkheimT 06195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell