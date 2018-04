Vorwürfe sexueller Belästigung beim WDR: Interne Mails zeigen, wie WDR-Intendant Buhrow bei der Aufarbeitung unter Druck gerät / Gleichzeitig Rückendeckung vom Verwaltungsrat

Hamburg (ots) - In der Belegschaft des Westdeutschen Rundfunkswächst die Kritik am Krisenmanagement des Intendanten Tom Buhrow. Daszeigen interne E-Mails an Buhrow, die dem stern und demRecherchezentrum Correctiv vorliegen. Der stern und Correctiv hattenvor drei Wochen den ersten und danach zwei weitere Fälle sexuellerBelästigung im WDR aufgedeckt.70 NRW-Reporter der Programmgruppe Aktuell des Programmbereichs IVdes WDR drücken in einem elektronisch übermittelten Brief ihre "tiefeSorge um den WDR, für den in diesen Tagen großer Schaden entsteht"aus. Sie schreiben: "Statt mit maximal möglicher Transparenzdarzulegen, was geschah, was der Sender unternommen hat, als dieVorwürfe erstmals bekannt wurden, und was er nun unternimmt, schweigtdas Haus oder äußert sich allgemein und mit Verweis aufarbeitsrechtliche Beschränkungen ausweichend. Auf diese Weise wirdder Eindruck in Kauf genommen, dass etwas vertuscht werden soll oderbeteiligte Personen geschützt werden sollen."Die Reporter befürchten auch, dass ihre eigene Arbeit von denoffenbar unzureichend aufgeklärten Belästigungsvorwürfenbeeinträchtigt wird. Sie fragen: "Wie sollen wir künftig über denSplitter im Auge des anderen berichten, wenn in unserem ein Balkensteckt?"Die WDR-Journalisten warnen ihren obersten Dienstherrn. "Wenn wirnun durch Zögerlichkeit, Verschleppung und Intransparenz in eigenerSache versagen, geben wir unseren Wesenskern auf und werdenGlaubwürdigkeit und Vertrauen verlieren", heißt es in dem Brief.Buhrow wird aufgefordert, Fakten zu liefern und "wo nötig auch dieKonsequenzen" zu ziehen. "Tun Sie dies auch aus Respekt vor allenFrauen, die den Mut fanden, über das zu berichten, was ihnenwiderfahren ist", schließen die Reporter ihren Brief, den nachInformationen von stern und Correctiv inzwischen weitereWDR-Mitarbeiter aus anderen Abteilungen unterzeichnet haben.Auch die Redakteursvertretung des WDR hat Tom Buhrow geschriebenund den Intendanten zur "notwendigen Selbstkritik" aufgerufen. DasGremium stellte fest, dass immer mehr Kollegen "persönliche Nachteilebefürchten", wenn sie Kritik äußern. Ein "Klima des Vertrauens" fehleim WDR. Vergangene Woche hatten stern und Correctiv schon über einenBrief des Personalrats berichtet. Die Vertreter der Belegschaftmisstrauen darin dem Intendanten, die Krise allein zu meistern undfordern "Hilfe von Außen".Bei dem wachsenden Unmut von unten kann Tom Buhrow sich freuen,dass Ludwig Jörder, der Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrats, hinterihm steht. Jörder sagte dem stern zum Krisenmanagement desIntendanten: "Ich wüsste nicht, was er sonst noch machen sollte." DerVerwaltungsrat habe sich vergangenen Freitag mit der Causa befasst.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell