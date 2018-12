Vorweihnachtszeit: Tipps, um Stress auf der Arbeit zu vermeiden

Köln (ots) - Die Bilanz muss bis Ende des Jahres fertiggestellt,das Budget für das kommende Jahr abgesegnet und derJahresplanungsworkshop vorbereitet werden: Gerade in derVorweihnachtszeit stehen im Job viele Punkte auf der Agenda, diedringend noch erledigt werden müssen. Hinzu kommen die privatenVerpflichtungen. Bei vielen Arbeitnehmern und Führungskräften bis hinzur Geschäftsleitung führt dies zu Stress. Wie sie es schaffenkönnen, dem Gefühl von Stress entgegenzuwirken, bevor es überhauptentsteht, weiß die Psychologieprofessorin und Stressexpertin Dr.Katja Mierke von der Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft &Medien, in Köln.Es gibt umfassende Ratgeberliteratur mit sinnvollen Tipps, wieStress nachträglich ausgeglichen werden kann. Für viele Menschenbedeutet dies letztendlich, ihrer Liste ein weiteres To-dohinzuzufügen. Katja Mierke empfiehlt, Stress klärend zu begegnen.Dazu hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Elsa van Amern das"Drei-Ebenen-Modell gesunder Klarheit" für Unternehmen entwickelt.Dabei handelt es sich um einen systemischen Ansatz in Organisationen,der das Individuum in den Fokus rückt. Im Zusammenspiel zwischenMensch und Umwelt haben die beiden Psychologinnen drei Ebenen vonKlarheit definiert: die innere, die äußere und die Klarheit imSystem.Ziele und Werte definieren"Zunächst gilt es, sich über eigene und fremde Erwartungen klar zuwerden, diese zu prüfen und Prioritäten gemäß persönlicher Werte undZiele zu setzen", rät Mierke. Diese innere Klarheit helfe, potenziellstressauslösende Situationen zu erkennen, bevor sie entstehen. EinZiel sollte positiv formuliert werden, also frei von Verneinungenoder Vergleichen. Hilfreich sei es zudem, sich Ziele sinnlichvorzustellen - ähnlich wie man sich bei der Urlaubsplanung den Geruchund die Geräusche des Meers vorstelle. Dazu eigne sich auch dieMethode "Der ideale Arbeitstag". Mithilfe dieser Methode stellt mansich mit all seinen Sinnen das ideale Arbeitsumfeld vor: WelcheTätigkeiten übt man in der Idealsituation aus? Was hat man erreicht?Mit welchen Kollegen arbeitet man zusammen und wie reagieren sie? Undwie fühlt sich der ideale Tag an? Diese Visionen gebenVeränderungsprozessen einen Sinn. Denn Sinnhaftigkeit und Motivationspüren Menschen dann, wenn ihre persönlichen Werte in ihrer Visionerlebbar werden. "Die Vision gibt den Kurs vor, den wir brauchen, umunsere Ziele in einer sich ständig verändernden Umwelt immer wiederneu justieren zu können", führt van Amern weiter aus. Durch dassinnliche Erleben von Visionen werden die Hormone Dopamin undOxytocin aktiviert und ausgeschüttet. Oxytocin dämpfe Angst undStress und Dopamin führe zu einer höheren Motivation. "Gestalten SieIhr Ziel so, dass es mit Ihrem Selbstbild, Ihren Werten, IhrenFähigkeiten und Bedürfnissen harmoniert", raten die Psychologinnen.Dieser Bewusstwerdungsprozess führe dazu, dass man eindeutig hinterseinen Zielen stehe, was letztendlich den Dialog mit Kollegen,Vorgesetzten, Mitarbeitern sowie Kunden erleichtere und die Basis fürdie weiteren Ebenen der Klarheit in der Kommunikation und derKlarheit im System bilde. 