Vorweihnachtliches Adventsessen des Ersten in München / Programmdirektor Volker Herres lädt Programmverantwortliche und Protagonisten des Ersten, Produzenten sowie Pressevertreter zum Nikolaustag

München (ots) - Der Einladung von Programmdirektor Volker Herres zu dembeliebten Branchentreffen sind am gestrigen Freitagabend, 6. Dezember 2019, rund130 Gäste nach München gefolgt.Namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler, Moderatoren, Produzenten undProgrammverantwortliche sowie Pressevertreter feierten in entspannter,vorweihnachtlicher Atmosphäre. Auf dem Roten Teppich begrüßte Volker Herres u.a.Florian Silbereisen, Martina Gedeck, Julia Koschitz, Gesine Cukrowski, VerenaAltenberger, Kai Pflaume, Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer, Diana Amft,Kai Pflaume, Sabine Postel, Karin Hanczewski, Sebastian Bezzel, RebeccaImmanuel, Anneke Kim Sarnau, Ingo Naujoks, Elton, Götz Schubert, Ulrike C.Tscharre, Katharina Wackernagel, Frank Plasberg, Simon Schwarz, Philipp Danne,Matthias Koeberlin, Regina Ziegler, Aglaia Szyszkowitz, Chiara Schoras, WolframKoch, Julia Scharf, Lisa Bitter, Ulrike Folkerts, ChrisTine Urspruch, QuirinBerg, Lisa Maria Potthof oder Michael Brandner u.v.a.m.Anlass für das traditionelle Adventsessen mit anschließender Lounge war diegemeinsame Bilanz eines spannenden Fernsehjahres und der Ausblick auf kommendeProjekte des Ersten. Volker Herres betonte in seiner Ansprache an die Gäste vorallem die Verantwortung des Ersten gegenüber der Gesellschaft.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Gerade inschwierigen Zeiten, wo sich, gefühlt, jede vertraute Grundlage aufzulösen droht,können wir mit unseren Programmen einen ganz wesentlichen Beitrag zumZusammenhalt der Gesellschaft, zum gegenseitigen Verständnis leisten. EineGesellschaft ist nur so frei wie die Debattenkultur, die sie zulässt und die sielebt. Ob Unterhaltung oder Sport, Information oder Fiktion: Sie alle hier tragenin den verschiedenen Genres dazu bei, dass dies auch weiterhin möglich ist."Die Gäste ließen den Abend nach dem Dinner in der Lounge ausklingen.Eine Fotoauswahl des gestrigen Abends steht bereits bei ARD Foto unterhttp://www.ard-foto.de/ zum Download bereit.Bildergalerie im Internet unter www.DasErste.de