Mainz (ots) -Was ist das Leben noch wert, wenn alle Pläne zerbrechen? DieseFrage stellt sich Samuel Koch seit seinem Unfall immer wieder. "37°"hat den querschnittsgelähmten Schauspieler vier Jahre lang begleitet.Die Dokumentation "Vorwärts ins Leben - Auf dem Weg mit Samuel Koch"von Doro Plutte am Dienstag, 24. Juli 2018, 22.15 Uhr, sucht mit ihmnach Antworten und begegnet einem jungen Mann zwischen Hoch-Zeitenund Tiefpunkten.Samuel Koch kann einzelne Finger bewegen und durch die Kraft inden Schultern die Arme heben. So kann er Rollstuhl und Handybedienen, für alles andere braucht er Hilfe und rund um die UhrBetreuung. Die Dokumentation beschreibt die erstaunliche Entwicklungdes Samuel Koch. Er bekommt eine Hauptrolle als Schauspieler. Erschreibt Bücher. Und besonders wichtig ist es ihm, andere Menschenmit ähnlichen Einschränkungen zu treffen. Er möchte zuhören, lernenund unterstützen.Und die große Liebe tritt in sein Leben. Samuel Koch lernt dieSchauspielkollegin Sarah Elena Timpe kennen. Die Kamera war dabei,als die Hochzeitsplanungen begannen, und zeigt die Herausforderungendieser scheinbar ungewöhnlichen Beziehung.Was also ist das Leben wert? Samuel Koch findet am Ende des Filmseine Antwort. Und zeigt durch sein Beispiel, wie kostbar jedereinzelne Moment ist.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.