Vorverkaufsstart für MDR-Konzertsaison 2019/2020: Einzelkarten ab 1. Juni erhältlich (FOTO)

Leipzig (ots) -Am 1. Juni beginnt der Einzelkarten-Vorverkauf für die Konzertevon MDR KLASSIK in der Spielzeit 2019/2020. Gemeinsam mit namhaftenGästen sind MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor undMDR-Kinderchor in knapp 90 Konzerten in ganz Mitteldeutschland zuerleben.Konzertkarten sind online unter www.mdr-tickets.de, telefonisch imMDR-Ticketcenter unter 0341.94 67 66 99 sowie in der Ticketgalerie imLeipziger Zentrum (Hainstraße 1/Barthels Hof) erhältlich. In 21mitteldeutschen Städten, darunter Suhl, Bad Lauchstädt, Leipzig,Tangermünde und Merseburg, präsentieren sich die MDR-Ensembles in derSpielzeit 2019/2020 mit der ganzen Vielfalt ihres Repertoires. ZurSaisoneröffnung am 8. September ab 19.30 Uhr im Leipziger Gewandhausist geistliche Musik von Puccini und Verdi mit demMDR-Sinfonieorchester, dem MDR-Rundfunkchor und Dirigent DomingoHindoyan zu hören.Zu den weiteren Höhepunkten der Spielzeit zählen Konzerte desMDR-Sinfonieorchesters mit Dirigenten wie Dennis Russell Davies,Simone Young, Klaus Mäkelä oder Alexander Shelley. Unter den Solistensind Klavierstars wie Martin Helmchen, Louis Lortie und DenisKozhukhin sowie Violinvirtuosen wie Vadim Gluzman, Anne Akiko Meyersund Nemanja Radulovic. Mehrere Programme rücken den Jubilar des Jahrs2020, Ludwig van Beethoven, in den Fokus.Chorsinfonische Schwerpunkte setzen Chor und Orchester mit Werkenwie Frank Martins "In terra pax", Berlioz' Requiem oder Mendelssohns"Erste Walpurgisnacht". Der MDR-Rundfunkchor ist mit hochkarätigenA-cappella-Programmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuerleben und gibt mit seinem neuen Künstlerischen Leiter PhilippAhmann (Amtsantritt 1. Januar 2020) u.a. ein Konzert zur LeipzigerBuchmesse. Unter Alexander Schmitt ist der MDR-Kinderchor im Adventin ganz Mitteldeutschland unterwegs und begibt sich im Laufe derSaison auf eine musikalische Reise durch Australien.Die Saison endet am 13. Juni im Congress Centrum Suhl mit einemHändel-Programm im gemeinsamen Konzert von Chor und Orchester unterLeitung von Howard Arman. Im Vorverkauf sind auch schon die erstenKonzerte des MDR-Musiksommers 2020.Tickets und Abonnements: Der Einzelkartenverkauf startet am 1.Juni, Abonnements sind bereits seit April erhältlich. TicketgalerieHainstraße 1 (Barthels Hof), 04109 Leipzig 0341.94 67 66 99www.mdr-tickets.deWeitere Informationen: www.mdr-klassik.dePressekontakt:Miriam Ritter (0341.300 87 04, Miriam.Ritter@mdr.de)Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell