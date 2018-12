Hamburg (ots) - Der Countdown läuft! Am 14. Februar startet überein Jahr nach dem Serienfinale mit "Der Club der roten Bänder - Wiealles begann" das Prequel zur Serie in den Kinos. Die berührendeGeschichte der sechs Freunde begeisterte zwei Staffeln lang MillionenFernsehzuschauer, die jetzt mit dem Kinofilm zur Serie erfahren, wiedas Leben der Protagonisten vor der jeweiligen Diagnose aussah. BeiCinemaxX sind bereits jetzt die Tickets für die komplette ersteSpielwoche von "Der Club der roten Bänder - Wie alles begann" an denKinokassen sowie unter www.cinemaxx.de/cdrb erhältlich.Am 14. Februar kehrt "Der Club der roten Bänder" mit den beliebtenCharakteren Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo zurück - diesmalauf die Kinoleinwand. In "Der Club der roten Bänder - Wie allesbegann!" wird die Vorgeschichte der Fernsehserie beleuchtet. Dieberührende Geschichte der sechs Patienten des Albertus-Klinikumsberuht auf Albert Espinosas autobiographischen Schilderungen, die erin seinem Bestseller "Glücksgeheimnisse" veröffentlichte. Er selbstwar als Jugendlicher über mehr als zehn Jahre immer wieder alsKrebspatient in stationärer Behandlung. Die Erlebnisse aus der Zeitspiegeln sich in zwei der Hauptfiguren der Serie - Leo und Jonas -wider, denen wie schon Espinosa selbst im Zuge des Kampfes gegen denKrebs ein Bein amputiert wird. Auch die tiefen Freundschaften in derSerie beruhen auf denen, die Albert Espinosa während seinerunzähligen Krankenhausaufenthalte geknüpft hat.Die Tickets für die erste Spielwoche von "Der Club der rotenBänder - Wie alles begann" gibt es bereits jetzt an den CinemaxXKinokassen, online unter www.cinemaxx.de/crdb sowie in derkostenlosen CinemaxX App. Ein ermäßigter Ticketpreis ist mit demCoupon aus der BRAVO mit dem Erscheinungstermin 30. Januar 2019 (HeftNr. 04) erhältlich.Mehr zu "Der Club der roten Bänder - Wie alles begann":Das Leben von Leo, Jonas, Emma, Alex, Hugo und Toni scheint nichtanders zu sein als das von anderen Teenagern. Leo liebt es, Fußballzu spielen. Jonas wäre froh, wenn ihm sein Bruder nicht das Leben zurHölle machen würde. Emma versucht alles, um es ihren Eltern recht zumachen, und Alex hat Ärger mit seiner Lehrerin. Toni sagt immerunverblümt, was er denkt, und sucht Hilfe bei seinem Opa. Und Hugonimmt für einen Sprung vom Zehnmeterturm seinen ganzen Mut zusammen.Doch dann müssen sie alle ins Krankenhaus und ihr Leben verändertsich von einem Tag auf den anderen radikal.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell