Vorverkauf für die Zusatz- und Sonderkonzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters beginnt am 13. Februar

Hamburg (ots) - Der Kartenvorverkauf für die Zusatz- undSonderkonzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Großen Saal derElbphilharmonie beginnt am Montag, den 13. Februar, um 10.00 Uhr.Karten gibt es im NDR Ticketshop im Levantehaus in derMönckebergstraße 7 (Tel: 040 - 44 192 192), an den Konzertkassen derElbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH (Tel: 040 - 35 766 666),an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Hamburg Tourismus GmbHsowie online unter www.ndrticketshop.de. Aufgrund der erwartetenstarken Nachfrage ist die Kartenabgabe je Konzert auf max. 4 Ticketspro Person begrenzt.Übersicht der Zusatz- und SonderkonzerteZusatzkonzert 1Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, Antonio Méndez, Dirigent; Vilde Frang,ViolineZusatzkonzert 2Montag, 22. Mai, 20 Uhr, elf Cellisten des NDR ElbphilharmonieOrchesters; J'nai Bridges,MezzosopranSonderkonzert 1Freitag, 1. September, 19 Uhr, Opening Night, Thomas Hengelbrock,Dirigent; Klaus Maria Brandauer, SprecherSonderkonzert 2, 3, 4Donnerstag, 21. September, 20 Uhr; Fr, 22. September, 20 Uhr; So,24. September, 18 Uhr, Thomas Hengelbrock, Dirigent; EvgenyKissin, KlavierSonderkonzert 5Freitag, 29. September, 20 Uhr, David Zinman, Dirigent; BarbaraHannigan, SopranWeitere Infos unter www.NDR.de/elbphilharmonieorchester