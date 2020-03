Hamburg (ots) - 80 Speaker, 5 Bühnen, 60 Stunden Programm/ Tickets zwischen15,00 und 35,00 EuroAm 25. April erlebt Hamburg eine Premiere: Erstmals laden Gruner + Jahr und dieMediengruppe RTL Deutschland interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Festivaldes Journalismus ein. Am "Tag der Wahrheit" können die Besucher mit Politikern,Schriftstellern, Journalisten, Influencern, Wissenschaftlern und vielen weiterenPersönlichkeiten über Themen des aktuellen Zeitgeschehens und die Rolle desJournalismus debattieren und die Arbeit von Redakteuren, Reportern undFact-Checkern kennenlernen. Am Abend verleiht Gruner + Jahr vor geladenen Gästenden Nannen Preis für die besten journalistischen Leistungen des Jahres.Für den "Tag der Wahrheit" öffnet Gruner + Jahr sein Verlagshaus am Baumwall.Auf vier Bühnen laufen von 10:00 bis 18:00 Uhr Foren, Diskussionen, Lesungen undMultimediashows. Internationale Gäste diskutieren die großen Themen unsererZeit. Reporter, Fotografen, Filmemacher, Dokumentare, Grafiker und Redakteuregeben den Besuchern Einblicke in ihre Arbeit. Workshops bieten die Möglichkeitfür eine intensive Beschäftigung mit einem Thema und für Praxis-Tipps, etwa fürFotografie oder den Umgang mit Social Media.Die Hauptbühne des "Tags der Wahrheit" steht auf dem Gelände der UniversitätHamburg: Im Audimax sprechen prominente Gäste aus Politik, Medien undGesellschaft über den Wert von Informationen für die Demokratie. InternationaleReporter, Autoren und gesellschaftlich engagierte Bürger berichten über ihreArbeit für Menschenrechte, Aufklärung und Meinungsfreiheit.Als einer der prominentesten Teilnehmer kommt Salman Rushdie zum "Tag derWahrheit" nach Hamburg. Der Weltliterat wird über das Thema Wahrhaftigkeit inder Poesie sprechen. Zu den weiteren Gästen zählen etwa Richard David Precht,Gloria von Thurn und Taxis, Martin Suter, Sigmar Gabriel, Christian Wulff, NikoKovac, Günter Wallraff, die philippinische Journalistin Maria Ressa,Whistleblower Christopher Wylie, der UN-Sonderbeauftragte zu Folter, NilsMelzer, die preisgekrönte internationale Fernsehkorrespondentin Nima Elbagir,Politikerin und Autorin Diana Kinnert sowie die Klimaforscherin und Direktorindes Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius.Karten und das Programm für den "Tag der Wahrheit" sind ab sofort erhältlichunter www.tag-der-wahrheit.de. Termin: 25. April 2020, 10:00 bis 18:00 Uhr, beiGruner + Jahr, Am Baumwall 11 in Hamburg. Eintrittspreise: 15,00 Euro (BühnenG+J und nach Verfügbarkeit Redaktionstour), 25,00 Euro (Bühnen G+J,AUDIMAX-Bühne und nach Verfügbarkeit Redaktionstour) oder 35,00 Euro (BühnenG+J, AUDIMAX- Bühne sowie nach Verfügbarkeit Redaktionstour und Workshop).Bereits am Vorabend zum "Tag der Wahrheit", am 24. April 2020, präsentiert derSTERN um 20:00 Uhr im Audimax das Eröffnungsevent "Faking Hitler Live", einezweieinhalbstündige Multimedia-Liveshow über einen der größten internationalenPresseskandale - die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. DieInszenierung basiert auf dem gleichnamigen erfolgreichen STERN-Podcast. SteffenHallaschka führt als Moderator durch die Inszenierung. Die Tickets zum Preis von29,00 Euro (zzgl. Gebühren) und für Studenten für 24,00 Euro (zzgl. Gebühren,begrenztes Kontingent) sind unter www.tag-der-wahrheit.de, www.eventim.de und anausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich.#TagDerWahrheit#DayofTruthWebsite: www.tag-der-wahrheit.deFacebook: facebook.de/TagderWahrheit.officialInstagram: @TagderWahrheit.officialPressekontakt:Gruner + Jahr GmbHSabine GrüngreiffLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deMediengruppe RTLBettina KlauserLeitung Kommunikation / Pressesprecherin ntvTel: +49 221 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6562/4535073OTS: Gruner + Jahr GmbHOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell