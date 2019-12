Der Vorverkauf beginnt: Das SWR Sommerfestival 2020 (FOTO)

Stuttgart (ots) - Vier Tage Kino und Konzerte auf dem Stuttgarter SchlossplatzNeben Apfel, Nuss und Mandelkern bringt der Nikolaus in diesem Jahr ganz vielVorfreude auf den Sommer 2020. Pünktlich zum Nikolaustag am Freitag, 6.Dezember, beginnt der Vorverkauf für das SWR Sommerfestival 2020. Der Auftaktist traditionell für die Tatort-Premiere reserviert. SWR1 Pop & Poesie inConcert startet mit dem neuen Programm "In the Air Tonight" in die sechsteStaffel. Karten gibt es auch für das SWR3 Konzert mit Kelvin Jones und StefanieHeinzelmann. Beim SWR4 Open Air stehen Matthias Reim, Kerstin Ott und Eloy deJong auf der Bühne. Das 12. SWR Sommerfestival, das der Südwestrundfunkgemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg veranstaltet, findet von Freitag, 29.Mai, bis Montag, 1. Juni 2020, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.SWR Fernsehen zeigt Tatort-PremiereDas SWR Sommerfestival startet mit Nervenkitzel pur: Am Freitag, 29. Mai, zeigtdas SWR Fernsehen die Premiere des neuen Stuttgart-Tatorts. Im Open-Air-Kino aufdem Stuttgarter Schlossplatz ermittelt das Kommissaren-Duo Lannert und Bootzalias Richy Müller und Felix Klare in einem Stuttgarter Unternehmen: DiePersonalchefin ist tot, die Firma korrupt und der Vorstand schweigt. Zumindestso lange, bis er knapp einem Sprengstoffanschlag entkommt. Rasch fällt derVerdacht auf einen ehemaligen Mitarbeiter, der als Bauernopfer für die illegalenMachenschaften des Unternehmens herhalten musste. Ist er für den Mord und dasAttentat verantwortlich?SWR1 Pop & Poesie in ConcertEs liegt was in der Luft bei SWR1 Pop & Poesie in Concert. Mit "In The AirTonight" feiert das Kultprogramm die Premiere seiner sechsten Staffel. Mitdabei: Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floydund den Dire Straits. "Die Luft schmeckt anders, wenn wir SWR1 Pop & Poesie inConcert auf die Bühne bringen", so der "Erfinder" der Show, Matthias Holtmann."Diese fantastische Interaktion von Publikum, Künstlern und Songtexten hat etwasMagisches, das mich jedes Mal neu berührt." Gemeinsam mit einem Ensemble ausMusikern, Schauspielern und Sängern inszeniert Holtmann die Lieblingssongs derSWR1 Hörerinnen und -Hörer zu Gesamtkunstwerken aus Schauspiel, Comedy undLive-Konzert. Bei der Premiere auf dem Schlossplatz führt erstmals SWR1Moderator Jochen Stöckle als Concierge durch den Abend.Das SWR4 Open Air mit Matthias Reim, Kerstin Ott und Eloy de Jong Schlageralarmauf dem Schlossplatz. Am Pfingstsonntag, 31. Mai, bringt SWR4 Baden-Württembergdrei Stars auf die Bühne: Matthias Reim, Kerstin Ott und Eloy de Jong. MatthiasReim hat den Schlager-Deutschrock der letzten drei Jahrzehnte maßgeblichgeprägt. Sein wohl bekanntester Song "Verdammt ich lieb' dich" durfte auf keinerParty der 1990er-Jahre fehlen. Beim SWR Sommerfestival hat der 62-Jährige seinaktuelles Album "MR20" im Gepäck. Kerstin Ott ist "Die immer lacht" - so derTitel ihrer Durchbruchsingle aus dem Jahr 2016. Die deutsche Sängerin,Songwriterin, Gitarristin und DJane sang bereits bei Rolf Zuckowski imKinderchor und trat 2018 in der "Helene Fischer Show" vor einemMillionenpublikum auf. Der Niederländer Eloy de Jong sang sich im Sommer 2018mit "Kopf aus - Herz an" an die Spitze der deutschen Charts. Bekannt wurde der46-Jährige bereits Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der Boyband "Caught inthe Act".Das SWR3 Konzert mit Stefanie Heinzmann und Kelvin Jones und Special Guest Derletzte Abend des SWR Sommerfestival 2020 gehört dem großen SWR3 Konzert. AmPfingstmontag, 1. Juni 2020, stehen die Schweizer Künstlerin Stefanie Heinzmann,Singer-Songwriter Kelvin Jones und ein Special Guest auf der Bühne vor dem NeuenSchloss. Der Startschuss für Stefanie Heinzmanns steile Musikkarriere fiel 2008,als die Schweizerin mit ihrem Debutalbum "Masterplan" und dem Hit "My Man Is AMean Man" den ersten Platz der Schweizer Albumcharts erreichte. Nach zahlreichenAuszeichnungen wie dem "Echo" (2009) und einer selbst gewählten Schaffenspauseveröffentlichte die 30-jährige Sängerin 2019 ihr fünftes Studioalbum "All weneed is love". Nach der gemeinsamen Single mit DJ Alle Farben "Build A House"ist auch ihr aktueller Hit "Mother's Heart" wieder ein Dauerbrenner in denRadio-Charts. Der simbabwisch-britische Singer-Songwriter Kelvin Jones verdanktseinen musikalischen Durchbruch dem Internet. Sein Song "Call You Home" wurde2014 innerhalb eines Tages über eine Millionen Mal aufgerufen. 2017 folgte dasDebütalbum "Stop the moment" und 2018 gelang Jones mit "Only thing we know" einechter Sommerhit.Tickets im VorverkaufDer Vorverkauf für das Sommerfestival 2018 startet am 6. Dezember 2019 an allenbekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Easy Ticket unter der Telefonnummer0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Die Ticketpreise liegen pro Abendzwischen 14 und 30 Euro inklusive Gebühren und VVS-Ticket.Weitere Informationen unter SWR.de/Sommerfestival und unterhttp://swr.li/swr-sommerfestival-2020.