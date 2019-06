Vortrag über Medizinstudium der MSH / Beim Offenen Campustag der Medical School Hamburg am 15. Juni 2019 spricht Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff über Bewerbung und Studiengangsaufbau (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Medical School Hamburg - University of Applied Sciences andMedical University - lädt für Samstag, 15. Juni 2019, zum OffenenCampustag ein. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr haben Interessierte dieMöglichkeit, sich umfassend über alle Studiengänge und dasLeistungsangebot zu informieren. Unter anderem hält GeschäftsführerinIlona Renken-Olthoff ab 13:00 Uhr auf dem Campus in der HamburgerHafencity, Am Kaiserkai 1, den Vortrag »Ab Wintersemester 2019/20:NC-frei Humanmedizin studieren«."Wer sich bei uns auf den Staatsexamensstudiengang Humanmedizinbewirbt, muss keinen Numerus Clausus vorweisen. In meinem Vortragerkläre ich, worauf wir in unserem dreistufigen Auswahlverfahren Wertlegen und wie der Staatsexamensstudiengang an der MSH aufgebaut ist",sagt Ilona Renken-Olthoff. Auch den Kooperationspartner, die HeliosKliniken Schwerin, will die Geschäftsführerin vorstellen. "Wir sindstolz darauf, ein Studium auf Universitätsniveau anbieten zu können,das praxisorientiert ist und nach dem Staatsexamen zur Approbationberechtigt", sagt Ilona Renken-Olthoff.Beim Offenen Campustag können sich die Gäste auch über andereStudiengänge der MSH informieren. Dafür stellt die MSH einvielseitiges Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Mitmachaktionen,Experimenten und Workshops auf die Beine. Sowohl der StandortHafencity als auch der Campus in Hamburg - Harburg, Schellerdamm22-24, öffnen für die Besucher ihre Türen. In der Hafencity referiertProf. Dr. habil. Bernd Six ab 10:15 Uhr beispielsweise über "Waserwartet mich im Psychologie-Studium?". Um 11:30 Uhr startet inHamburg - Harburg der Workshop "Die Rolle der Kunst in individuellen,sozialen und organisationalen Veränderungsprozessen".An beiden Standorten stehen die Mitarbeiter nach vorherigerAnmeldung für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. Dasvollständige Veranstaltungsprogramm mit Infos zu Anmeldung undAnfahrt befindet sich auf der Website der MSH unterhttps://www.medicalschool-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/.Pressekontakt:MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Nicola RochlitzMail: nicola.rochlitz@medicalschool-hamburg.deTel: 040/36 12 264 9112http://www.medicalschool-hamburg.de/Original-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuell