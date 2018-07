Vortrag: Wenn sozialer Kontakt schwer fällt - Autismus bei Erwachsenen

München (ots) - Ein ironischer Unterton, eine doppeldeutigeBemerkung oder ein belustigtes Zwinkern, die meisten Erwachsenenkönnen das sofort deuten. Autisten tun sich schwer, für sie sindVerhaltensweisen, die nicht ganz eindeutig sind, kaum zuentschlüsseln. Das führt zu Missverständnissen, besonders in derArbeitswelt kommt es oft zu Konfliktsituationen. Viele Menschen mitAutismus sind daher trotz guter Ausbildung arbeitssuchend. LeonhardSchilbach, Geschäftsführender Oberarzt am Max-Planck-Institut fürPsychiatrie (MPI), erläutert am 10. Juli, was man unter Autismusversteht, wie er diagnostiziert und behandelt werden kann.Der Leiter der Ambulanz und der Tagklinik für Störungen dersozialen Interaktion am MPI erläutert auch, welche Formen vonAutismus es gibt und welche Behandlungsoptionen Betroffene haben. Vorallem psychotherapeutische Verfahren sind wirksam. Dabei gibtSchilbach einen Überblick über den neuesten Stand der Forschung.Der Vortrag findet am 10. Juli um 18:30 Uhr im Hörsaal des MPI inder Kraepelinstraße 2 statt. Am Schluss beantwortet der ausgewieseneAutismus-Experte die Fragen der Gäste.Pressekontakt:Anke SchleeTel. 089 30622 263presse@psych.mpg.dewww.psych.mpg.deOriginal-Content von: Max-Planck-Institut für Psychiatrie, übermittelt durch news aktuell