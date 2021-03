Vortrag des Chairman bei Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2021

Quelle: IRW Press

2. März 2021

Werte Aktionäre,

ich hoffe, es geht Ihnen allen gut.

Das ist eine ernste Begrüßung, zumal COVID-19 die Weltgemeinschaft sowohl auf menschlicher als auch auf nationaler Ebene durcheinandergebracht hat.

Doch das Schlimmste scheint vorbei zu sein, da nun schnell zuverlässige Lösungen umgesetzt werden, um die Normalität wieder herzustellen.

Was ist also in diesem herausfordernden Jahr bei Aspermont passiert?

Auch die Erwartungen des Managements ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung