Vorträge gegen Unfallgefahren im Haushalt / Aktion DAS SICHERE HAUS erweitert ihr Angebot

--------------------------------------------------------------Vortragsangebot der DSHhttp://ots.de/SJtMjJ--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) bietet jetztkostenlose Vorträge zur Sturzprävention und zur Vermeidung vonHaushaltsunfällen an. Jeder, ob Laie oder Experte, kann dieseVorträge nach kurzer Einarbeitung selbst halten. "Wir hoffen, dassviele Menschen dieses Angebot nutzen, damit das Leben zu Hause füralle Generationen sicherer wird", sagt Dr. Susanne Woelk,Geschäftsführerin der DSH.Zum Hintergrund:Pro Jahr verletzen sich rund 3,2 Millionen Menschen in Deutschlandbei einem Haushaltsunfall - einem Sturz, einem Stromschlag, einerVergiftung, einer Verbrennung oder einem Stich. Dramatisch hoch istmit rund 10.000 auch die Zahl der Menschen, die durch einenHaushaltsunfall sterben.Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg, informiert seit vielenJahren über diese Unfallgefahren und wie man sich davor schützenkann. Mit den Vorträgen geht die DSH neue Wege, denn, so Woelk, "alskleiner Verein sind wir darauf angewiesen, dass engagierte Menschendie DSH-Tipps gegen Unfälle weitertragen."Vielfältige EinsatzmöglichkeitenDie Vorträge eignen sich zum Beispiel für die Aus- und Fortbildungin der Hauswirtschaft und Krankenpflege, zur Gestaltung vonSeniorennachmittagen, Nachbarschaftstreffen oder in derAngehörigenberatung bei zu Pflegenden.Ergänzendes Informationsmaterial, das die Vorträge bereichert undvertieft, kann bei der DSH ebenfalls kostenlos bestellt werden: dasSeniorensicherheitspaket und die umfangreiche Broschüre "Zu Hausesicher leben", herausgegeben vom Gesamtverband der DeutschenVersicherungsgesellschaft und der DSH.Links:Zu den Vorträgen:https://das-sichere-haus.de/sicher-leben/senioren/vortraege/Zum Seniorensicherheitspaket:https://das-sichere-haus.de/broschueren/senioren/Zur Haushaltsbroschüre:https://das-sichere-haus.de/broschueren/haushalt/Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell