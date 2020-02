Vorteile für Colitis ulcerosa-Patienten: Neue europäische Großstudie bestätigt positive Daten für Myrrhe-Kombination (FOTO)

Eschborn (ots) - In Deutschland sind etwa 400.000 Menschen anchronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) erkrankt[1], an denen sielebenslang leiden. Aktuellen Prognosen zufolge könnten es schon bald eineMillion sein - nicht nur wegen steigender Neuerkrankungen, sondern auch weilForscher der University of Birmingham davon ausgehen, dass es mehr als doppeltso viele CED-Patienten gibt wie bisher geschätzt[2]. Doch für die Betroffenengibt es gute Nachrichten aus der Wissenschaft: In einer aktuellen Großstudie[3]haben europäische Forscher die Wirkung pflanzlicher Mittel bei CED bewertet.Dabei analysierten sie ausschließlich Präparate, für die Studien von höchsterQualität vorlagen. Das Fazit: Die Wirksamkeit eines Kombinationsarzneimittelsmit Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle zur Erhaltung der beschwerdefreien Phase beiColitis ulcerosa ist belegt. Prof. Dr. med. Jost Langhorst, Chefarzt Klinikum amBruderwald, Bamberg, kennt die Dreierkombination sehr gut - als Studienleiterund praktizierender Gastroenterologe (Magen-Darm-Facharzt) weiß er: "Die vielenpositiven Ergebnisse aus der Forschung haben dazu geführt, dass die dreiArzneipflanzen auch in die aktuelle deutsche Behandlungsleitlinie für Colitisulcerosa Patienten aufgenommen wurden[4]."Die wissenschaftliche Bewertungsbasis sowohl der internationalen Forschergruppeals auch der Leitlinienärzte waren die guten Studiendaten des Myrrhe-Mittels. Soergab beispielsweise eine Studie der Kliniken Essen-Mitte, die nach höchstenwissenschaftlichen Maßstäben durchgeführt wurde, dass die Myrrhe-Arznei zurErhaltung der beschwerdefreien Phase bei Colitis ulcerosa vergleichbar wirksamwar wie die Therapie mit einem Standardpräparat (Mesalazin)[5]. Nach derpositiven Vergleichsstudie belegte eine Folgeuntersuchung die hohe Akzeptanz undsichere Anwendung des pflanzlichen Arzneimittels über einen Zeitraum von fünfJahren[6]: Mehr als 80 Prozent der befragten Patienten mit Colitis ulcerosawaren noch immer mit der Wirksamkeit und Verträglichkeit zufrieden.Patienten verheimlichen Pflanzenarzneien vor ihrem Arzt!Die Autoren der aktuellen Großstudie betonen, dass alternative und pflanzlicheMittel zwar sehr beliebt seien und von mehr als der Hälfte der CED-Patienteneingesetzt werden - jedoch zeigen sie auch bedenkliche Daten, die belegen: Nichtjeder informiert seinen behandelnden Arzt über die Einnahme pflanzlicherPräparate. Der Grund: Sie haben Angst, dass der Arzt sie deswegen kritisiert.Doch diese Furcht sei absolut unbegründet, erklärt Langhorst: "Sprechen Siebitte immer mit Ihrem Arzt, wenn Sie pflanzliche Präparate einnehmen möchten. Erkann Ihnen erklären, ob Wirksamkeit und Sicherheit des jeweiligen Mittelsbewiesen sind und ob es eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrer Therapie darstellt".Zu den pflanzlichen Arzneimitteln mit belegter Wirksamkeit gehört auch dasMyrrhe-Kombinationsarzneimittel, das bereits seit mehr als 60 Jahren zurunterstützenden Behandlung von Magen-Darm-Störungen eingesetzt wird, besonderswenn diese mit Durchfall, Blähungen und Krämpfen einhergehen.Vielfältige Wirkmechanismen erfolgreich erforschtAn deutschen Universitäten und Kliniken wurden die Wirkmechanismen desArzneimittels erfolgreich erforscht: So haben Untersuchungen an der UniversitätLeipzig und der Ludwig-Maximilians-Universität München sowohl dieantientzündliche als auch entkrampfende Wirkung bestätigt[8-11]. In zweiweiteren Veröffentlichungen der Charité Berlin und der Kliniken Essen-Mittewurden die Stärkung der Darmschleimhaut ("Darmbarriere")[12] sowie der positiveEinfluss auf gesundheitsfördernde Stoffwechselprodukte im Darm ("kurzkettigeFettsäuren") gezeigt[13] - was beides sehr wichtig ist, denn dieWiederherstellung einer "löchrigen" Darmbarriere gilt bei vielenDarmerkrankungen, wie Colitis ulcerosa oder Reizdarm, als eines derTherapieziele. "Wenn wir die Darmbarriere stabilisieren und Entzündungenmindern, dann verbessern sich oft auch Symptome wie Durchfall, Blähungen undKrämpfe", so Langhorst. Darüber hinaus erfüllen auch die "kurzkettigenFettsäuren" wesentliche Aufgaben im Darm: Sie sind beispielsweise für die fürdie Energieversorgung der Darmzellen sowie für die Produktion von Darmschleimsehr wichtig.Die Literaturquellen 1-13 können angefordert werden bei knop@cgc-pr.comPressekontakt:Pressekontakt:CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbHUwe KnopT: 06196 / 77 66 - 115knop@cgc-pr.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7139/4511628OTS: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbHOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell