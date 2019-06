Vorstellung von UPanda als Brücke zur Jugend und zur Welt

Peking (ots/PRNewswire) - A Pu Panda, ein multikulturellerRiesenpanda, ist das Ergebnis des globalen Bilddesignwettbewerbs fürden chinesischen Riesenpanda (China Giant Panda Global Image DesignCompetition), der unter der Leitung des State Council InformationOffice of China and der China National Forestry and GrasslandAdministration steht und gemeinsam vom China IntercontinentalCommunication Center (CICC) und dem China Conservation and ResearchCenter for Giant Panda organisiert wurde. Gesponsert wurde derWettbewerb vom Organisationskomitee "Global Recruitment Competitionfor the International Image Design of China Giant Panda" und ging imFebruar 2019 mit insgesamt 2.023 Werken aus 22 verschiedenen Regionender Welt an den Start.Zum Ende des viermonatigen Wettbewerbs ging A Pu Panda, entworfenvon Wang Tian Shi, als Sieger hervor - als perfekte Verkörperung des"Chinesischen Riesenpanda und der neuen Generation der Welt" - derdie gemeinsamen Eigenschaften der heutigen chinesischen Jugendlichenrepräsentiert: Dynamik, Vitalität, Optimismus, Selbstvertrauen undBereitschaft zum Teilen.Die feierliche Siegerankündigung des Bilddesignwettbewerbs und derKampagnenstart zur Markenförderung fanden am 12. Juni in Peking,China statt. Neben der Ankündigungszeremonie wurde die Marke UPandavor Ort öffentlich vorgestellt. Während der Veranstaltung gab UPandaseine nächsten Pläne bekannt, darunter Aktivitäten in den BereichenAnimation, Musik, E-Sport, Mode und Umweltschutz. A Pu Panda wird alsPrototyp für eine Reihe von Animationsarbeiten fungieren. Hier seianzumerken, dass weitere UPanda-Charaktere dazukommen werden. PeopleE-sport und UPanda werden bei den Internationalen Masters-Turnierenzusammenarbeiten und starke Impulse für junge Menschen auf der ganzenWelt geben. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit der ChinaGreen Foundation im Rahmen des Aktionsplans "Panda - Natur - Bildung"(Panda - Nature - Education) - Teenager aus China und dem Auslandeinladen, an einer Umweltschutzerziehung teilzunehmen und Maßnahmenzum Schutz der Riesenpandas durchzuführen.Riesenpandas galten früher als "Sondergesandte" der reichen undalten chinesischen Kultur, heute repräsentieren sie jedoch China beimSchlagen einer Brücke zur globalen Gemeinschaft mit dem Ziel, dieneue Jugend Chinas und die Welt zu erkunden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900905/1.jpgPressekontakt:Ron Rong+86-186-9181-5945ron.rong@cn.okhiwimedia.comOriginal-Content von: Global Recruitment Competition for the International Image Design of China Giant Panda Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell