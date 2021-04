Vorstellung von Beyond Green: Eine zweckorientierte Hotelmarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, globalen Reisenden zu helfen, Reisen zu einer Kraft für das Gute zu machen

London (ots/PRNewswire) - Mit dem Ziel, eine bessere Zukunft für den Planeten zu schaffen, startet Beyond Green (https://staybeyondgreen.com/) heute offiziell als ein kuratierter Ratgeber für Reisende, die eine zielgerichtetere Art und Weise suchen, die Welt zu erkunden, und stellt ein globales Portfolio von 27 Hotels vor, die Nachhaltigkeit vorleben. Zu Beginn einer neuen Ära des Reisens lädt diese zukunftsorientierte Marke Reisende dazu ein, Abenteuer zu planen und zu erleben, die mit ihren Werten des verantwortungsvollen Reisens übereinstimmen. Dazu gibt es eine neue Marken-Website, Storytelling über die @StayBeyondGreen Social Media Kanäle, Vorteile durch I Prefer Hotel Rewards und ein zeitlich begrenztes "Journeyer's Pick Package".Digitale Ressourcen für Inspiration & InformationReisende können jetzt StayBeyondGreen.com (https://staybeyondgreen.com/) besuchen, um durchdachte Informationen und Hintergründe für die Buchung nachhaltiger Luxusreisen zu erhalten, einschließlich Informationsinhalten zu jedem Mitgliedshotel, zusammen mit Reisegeschichten über den Good Stories Blog. Die Marke lädt Reisende auch dazu ein, sich in den täglichen Dialog über nachhaltigen Tourismus in den sozialen Medien einzubringen, indem sie ihren neu gestarteten Facebook (https://www.facebook.com/StayBeyondGreen)-, Instagram (https://www.instagram.com/staybeyondgreen)- und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/staybeyondgreen)-Kanälen und den Online-Kommunikationen #StayBeyondGreen und #TravelGently folgen.I Prefer Hotel Rewards MitgliedsvorteileAls Teil der Markenfamilie der Preferred Hotel Group lädt Beyond Green Reisende ein, sich bei I Prefer (https://staybeyondgreen.com/iprefer/enroll) anzumelden, um in mehr als 650 teilnehmenden Häusern weltweit Prämien zu erhalten. Zusätzlich zu den Standardvorteilen wie Punkte für jeden anrechenbaren Aufenthalt und Privilegien für frühes Einchecken und spätes Auschecken erhalten I Prefer-Mitglieder, die Aufenthalte in teilnehmenden Beyond Green Hotels buchen, Zugang zu Bonuspunkten, die an die Teilnahme an Aktivitäten vor Ort gebunden sind. I Prefer-Mitglieder mit Elite-Tier-Status erhalten zusätzlich zu den 50 Prozent mehr Bonuspunkten bei jedem anrechnungsfähigen Aufenthalt ein Willkommensgeschenk oder eine Möglichkeit, die Gemeinschaft zu unterstützen.Feierliches EinführungsangebotReisende können jetzt ein zeitlich begrenztes Journeyer's Pick Package (https://staybeyondgreen.com/LaunchOffer) in Anspruch nehmen, das die beste verfügbare Rate plus ein einzigartiges lokales Erlebnis oder Andenken und 5.000 I Prefer Bonuspunkte in 15 teilnehmenden Häusern bietet. Zu den Highlights gehören z.B eine Waldtherapie-Sitzung im andBeyond Vira, eine geführte Wanderung zum Kloster Panagia Spileotissa und ein Wellness-Erlebnis im Borgo Pignano, um nur einige zu nennen. Buchungen müssen bis zum 30. September 2021 für Reisen bis zum 31. Dezember 2021 vorgenommen werden.Erfahren Sie mehr über Beyond Green, Lindsey Ueberroth, CEO sowohl von Beyond Green als auch der Muttergesellschaft Preferred Hotel Group, und Costas Christ, Brand Leader von Beyond Green und Präsident von Beyond Green Travel, indem Sie die vollständige Pressemitteilung über StayBeyondGreen.com (https://staybeyondgreen.com/) lesen.https://staybeyondgreen.com/press-centerFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1486679/Beyond_Green_Wilderness_Safaris_Bisate_Lodge.jpgPressekontakt:Antonia RobinsonSenior Manager, Public Relations & Social Media - EMEAarobinson@staybeyondgreen.com+44 (0) 20 7440 0327Original-Content von: Preferred Hotel Group, übermittelt durch news aktuell