Berlin (ots) -Sperrfrist: 22.10.2019 14:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Neben der umfassenden staatlichen Kulturförderung trägt auch dieprivate Finanzierung zu Erhalt und Ausbau der in Quantität undQualität vorbildlichen kulturellen Infrastruktur Deutschlands bei.Unternehmen und Unternehmer stehen in einer langen Traditionmäzenatischen Engagements und sind sich dabei ihrergesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wie steht es heute konkretum diese Förderpraxis, ihre Motive, Konzepte und Strategien in einemveränderten, von Transformationen gekennzeichneten kulturellen undgesellschaftlichen Umfeld? Welche Themen, kulturellen Felderpräferiert private Kulturförderung? Und auf welche gesellschaftlichenAnsprüche oder Defizite und Probleme reagieren die Unternehmen?Nach seiner ersten Studie zur unternehmerischen Kulturförderungvor über zehn Jahren gibt der Kulturkreis der deutschen Wirtschaftgemeinsam mit den Autoren Klaus Siebenhaar und Achim Müller vomInstitut für Kultur und Medienwirtschaft Berlin (IKMW) Antworten aufdiese Fragen. Dazu wurden erneut Unternehmen aller Branchen inDeutschland befragt. Neben quantitativen und qualitativen Erhebungenfließen in diese zweite Studie erstmals Analysen von Bewerbungen umden Deutschen Kulturförderpreis ein. Darüber hinaus stehenübergreifende Empfehlungen zu einer zukünftigen Kulturförderpraxis imFokus der Untersuchung.Zur Präsentation der Studienergebnisse mit Frau Dr. FranziskaNentwig, Geschäftsführerin Kulturkreis, sowie Herrn Prof. Dr. KlausSiebenhaar und Herrn Achim Müller, Institut für Kultur undMedienwirtschaft (IKMW), laden wir Sie herzlich ein:Termin: Dienstag, 22. Oktober 2019, 11-13 UhrOrt: Haus der Deutschen Wirtschaft,Breite Straße 29, D-10178 Berlin, Raum 1.006Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 8. Oktober 2019 beis.schleicher@kulturkreis.euInformationen zum Buch:Klaus Siebenhaar, Achim MüllerUnternehmerische Kulturförderung in Deutschlandherausgegeben vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.120 Seiten, Klappenbroschur15,0 x 22,0 cmFür Mitglieder und Partner des Kulturkreises der deutschen Wirtschaftim BDI e. V.: EUR 10 SchutzgebührLVP Buchhandel: EUR 15ISBN 978-3-943132-81-6Erscheinungsdatum: 22.10.2019Kontakt:Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.Sabrina SchleicherKommunikationHaus der Deutschen WirtschaftBreite Straße 29, D-10178 BerlinT +49 (0)30-20 28-17 59s.schleicher@kulturkreis.euwww.kulturkreis.euOriginal-Content von: Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., übermittelt durch news aktuell