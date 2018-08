Erfurt (ots) -Die neue DIA-50plus-Studie "Einzigartigkeit des Alterns"präsentierten das Meinungsforschungsinstitut INSA-CONSULERE und dasDeutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) am 22. August 2018 imBundesministerium für Gesundheit. Bundesgesundheitsminister JensSpahn bedankte sich bei den Autoren der Studie für ihre wegweisendeArbeit, die mit ihren vielfältigen Erkenntnissen zu ganzunterschiedlichen Lebensbereichen und Themenfeldern Politik und auchWissenschaft wichtige Hinweise gibt. Spahn weiter: "Die Ergebnisseder INSA-Studie zeigen, dass ältere Menschen nicht wenigerleistungsfähig sind als jüngere, sondern dass sie andersleistungsfähig sind."DIA-Sprecher Klaus Morgenstern stellte fest, dass es bei der50plus-Studie darum gehe, eine Kultur des aktiven Alterns zuunterstützen. Älteren Menschen müsse, wenn sie es wünschen, dieChance gegeben werden, sich länger auf dem Arbeitsmarkt zu halten undso lange wie möglich gesund, aktiv und unabhängig leben zu können.INSA-Geschäftsführer Hermann Binkert, wies darauf hin, dass dieAltersgruppen der zweiten Lebenshälfte weiter an Bedeutung gewinnen.So sind 51 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland über 50Jahre alt. Gleichzeitig entspricht dies 56 Prozent derWahlberechtigten und ca. 60 Prozent der Wähler. Die INSA-Studien50plus (Studie 2011 "Vielfalt des Alterns", Studie 2014 "BewussterLeben") nehmen ganz bewusst die Altersgruppe der zweiten Lebenshälftein den Blick und vergleichen deren Sicht der Dinge mit der der unter50-Jährigen. Das Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA-CONSULEREbefragt dazu im Drei-Jahres-Rhythmus eine repräsentative Gruppe vonrund 3.000 erwachsenen Personen*.ErgebnisseMan fühlt sich im Schnitt 10 Jahre jünger - mehrheitlich werdenerst über 70-Jährige als "alt" angesehenDer Unterschied zwischen dem gefühlten und dem tatsächlichen Alterbeträgt ein Jahrzehnt, die unter 40-Jährigen finden, dass man ab 60Jahren zu den "Alten" zählt. Bei den über 40-Jährigen zählt man erstnach dem 70. Lebensjahr zu den "Alten".Die Einschätzung, wann das "Alter" beginnt, variiert zwischen deneinzelnen Berufsgruppen.Angestellte, Beamte und Selbstständige/Freiberufler geben amhäufigsten an, dass das "Alter" ab 70 Jahren beginnt. UngelernteArbeiter geben am häufigsten an, dass das "Alter" schon ab 60 Jahrenbeginnt. Interessant ist, dass für knapp jeden fünften (17 %)Freiberufler das "Alter" sogar erst ab 80 Jahren beginnt. BeiAngestellten und Beamten gilt dies für nur acht bzw. sieben Prozentder Befragten.Die Lebensqualität der mittleren Altersgruppen wird am häufigstenals gut eingeschätztVier von fünf Befragten (79 %) und damit mehr als für jedenanderen Lebensabschnitt schätzen die Lebensqualität der Erwachsenenmittleren Alters als gut ein. Deutlich schlechter wird dieLebensqualität der Älteren, Senioren und Rentner eingeschätzt. Geradeeinmal jeder zweite Befragte (52 %) schätzt die Lebensqualität dieserAltersgruppe als gut ein. Interessant: Die Befragten über 70-Jährigenschätzen ihre Lebensqualität zu 60 Prozent gut ein. Bei den Befragtenunter 30-Jährigen denken nur 46 Prozent, dass die Lebensqualität derSenioren gut sei.Je älter die Befragten, desto häufiger möchten sie so langearbeiten, wie sie gesundheitlich dazu in der Lange sind.Die unter 60-Jährigen wollen im Schnitt nicht länger arbeiten alsbis zum 63. Lebensjahr. Ab dem 60. Lebensjahr steigt dieBereitschaft, bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten.Altersunterschiede zeigen sich auch bei der Größe des zurVerfügung stehenden Wohnraums.Bis zur Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen steigt der Anteilderer, die mehr als 101 Quadratmeter haben kontinuierlich über dieAltersgruppen an. Ab der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen sinktdieser Anteil wieder ab. In der Klasse unter 30 Quadratmetern ergibtsich folgendes Bild: je jünger die Befragten, desto häufiger lebensie auf beengtem Raum.Alltagshilfen sind bekannt und werden akzeptiertDie Befragten sind sehr offen gegenüber Alltagshilfen. ObRollator, Treppenlift oder Mobiler Pflegedienst, jeweils 80 Prozentund mehr kennen die wichtigsten Alltagshilfen. Die Mehrheit derBefragten kann sich vorstellen, diese auch zu nutzen, oder nimmt siebereits in Anspruch.Die Sicht auf Hörgeräte ändert sichWährend sowohl ältere als auch jüngere Befragte mit Hörgeräten amehesten Schwerhörigkeit verbinden, sehen fast zwei Drittel derBefragten über 50 Jahre in einem Hörgerät ein Mittel zur besserenKommunikation und Interaktion. Bei den Befragten unter 50 Jahrensieht dies knapp jeder Zweite so. Knapp vier von zehn Befragten über50 Jahren verbinden mit einem Hörgerät auch eine größere Sicherheitim Straßenverkehr, diese Ansicht wird von jedem Vierten unter 50Jahren geteilt.Selbständigkeit kommt an, macht aber nicht nur zufriedenFür zwei Drittel der Deutschen (63 % der unter 50-Jährigen und 66% der über 50-Jährigen) ist die Selbständigkeit eine gute beruflicheAlternative. Etwa jeder zehnte Befragte ist selbständig. Weiter kannsich jeder fünfte Befragte (20 %) vorstellen, sich selbständig zumachen. Interessant: Gut jeder dritte unter 50-Jährige (37 %), abernur jeder neunte über 50-Jährige (11 %) kann sich vorstellen, sichselbständig zu machen. Allerdings würde sich nur jeder zweiteBefragte, der selbständig war bzw. ist wieder für die Selbständigkeitentscheiden.Das Internet durchdringt alle LebensbereicheZu Recherchezwecken nutzen sieben von zehn Befragten - unabhängig,ob sie unter oder über 50 sind - das Internet. Online-Shopping istbei den unter 50-Jährigen deutlich beliebter (72 %) als bei den über50-Jährigen. Auch Online-Banking und Streaming-Dienste werdenüberwiegend von jüngeren Befragten genutzt. Etwa jeder zweite über50-Jährige würde bei schnellerem Internet allerdings auchOnline-Shopping oder Online-Banking betreiben.Vom "automatisierten Fahren" gehört, aber nicht wissen, was damitgemeint istJeder zweite unter 50-Jährige (53 %) und fast zwei Drittel derüber 50-Jährigen (62 %) haben schon vom "automatisierten Fahren"gehört. Aber von denen, die davon gehört haben, meinen vier von fünfBefragten (79 %), dass es sich dabei um fahrerlose, autonomeFahrzeuge handelt. Das ist aber nicht der Fall. Nur 7 Prozent derBefragten verstehen darunter das, was es ist - ein selbstfahrendesFahrzeug, bei dem sowohl Fahrer als auch Maschine das Fahrzeugsteuern und der Fahrer bestimmen kann, wie stark er eingreifenmöchte. Die Begeisterung für automatisches Fahren nimmt mit dem Alterdeutlich ab. Während 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gerne einsolches Auto fahren würden, sind dies bei den ab 80-Jährigen nur noch22 Prozent. Dementsprechend lehnen 62 Prozent der über 50-Jährigendas automatisierte Fahren ab, während dies nur bei 42 Prozent derunter 50-Jährigen der Fall ist.Private Fahrdiensten wie mytaxi und Uber werden vor allem bei denJüngeren präferiert. Jeder zweite Befragte unter 50 könnte sich eineNutzung vorstellen (53 %), während nur 31 Prozent der über50-Jährigen sich eine solche Nutzung vorstellen könnten.Auch die dritte 50plus-Generationenstudie dokumentiert dieEinzigartigkeit des Alterns und zeigt, dass starre Altersgrenzenkeinen Sinn machen. Gerade der technische Fortschritt, dieDigitalisierung und neue Chancen der Mobilität sind wichtigeMöglichkeiten für ein langes selbstbestimmtes Leben. Unterstütztwurde die aktuelle INSA/DIA-50plus-Studie u. a. durch folgendeKooperationspartner: Bundesverband Initiative 50Plus, RKWKompetenzzentrum, Lifta, terzo Gehörtherapie und Town & Country Haus.Weitere Informationen finden Sie unter: www.50plus-studie.deDie vierte 50plus-Studie erscheint im Jahr 2020.*Im INSA-Modus-Mixta wurden vom 29.03. bis 08.06.2017 insgesamt3.061 Personen für die INSA-Studie 50plus befragt. DieGrundgesamtheit umfasste dabei die deutschsprachige Bevölkerung ab 18Jahren. In der Befragung wurde eine Stichprobengröße von 1.010
Befragten unter 50 Jahren und 2.051 Befragten über 50 Jahrenerreicht. Beide Gruppen (unter 50 Jahre, über 50 Jahre) sind dabeirepräsentativ für die zugehörigen Alterskohorten. Für die Studiewurden je ca. 1.500 Interviews in einer Online Befragung und einertelefonischen Befragung erhoben. Dabei wurden je ca. 500 Interviewsvon Personen unter 50 Jahren und je ca. 1.000 Interviews vonBefragten über 50 Jahren beantwortet.