Vorstellung der Stiftungsprofessur Christlich-jüdischer Dialog

Hannover (ots) - Auf Initiative der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD) und ihrer Gliedkirchen wird am Institut Kirche undJudentum der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zuBerlin (HU) mit finanzieller Unterstützung des Stifterverbandes undder VolkswagenStiftung eine Stiftungsprofessur für Geschichte undGegenwart des jüdisch-christlichen Verhältnisses eingerichtet.Am 22. Oktober 2018 wird die Stiftungsprofessur in einem Festaktder EKD gemeinsam mit der Theologischen Fakultät der HU in Berlin derÖffentlichkeit vorgestellt, nachdem die universitären Gremien dieFreigabe erteilt haben. Der inhaltliche Schwerpunkt des neuenLehrstuhls liegt auf der europäischen Neuzeit, wobei insbesondere dieWirkungen von aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen undTheologien auf das christlich-jüdische Verhältnis erforscht werdensollen. Neben einer interdisziplinären und internationalenAusrichtung erwarten sich die Stifter insbesondere auch neue Impulsefür die allgemeine und kirchlich geprägte Öffentlichkeit.Zur Vorgeschichte und Bedeutung der Professur für die EKD sprechendie Präses der Synode der EKD, Irmgard Schwaetzer (Berlin), undLandesbischof Ralf Meister (Hannover).Der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, hatte die Einrichtung der Stiftungsprofessur aufInitiative der EKD im März 2017 im Rahmen der Eröffnung der Woche derBrüderlichkeit in der Frankfurter Paulskirche angekündigt. ImJubiläumsjahr "500 Jahre Reformation" solle ein gemeinschaftlichesZeichen gesetzt werden gegen Antijudaismus und Antisemitismus auch imselbstkritischen Umgang der Evangelischen Kirche mit dem eigenenreformatorischen Erbe und ihrer Schuldgeschichte gegenüber demJudentum.Die Stiftungsprofessur wird für die Dauer von zehn Jahreneingerichtet. Im Anschluss daran hat die Universität zugesagt, dieProfessur auf eine Strukturstelle der Theologischen Fakultät zuüberführen und so nachhaltig in der Universität zu verankern.Für die Universität sprechen die Präsidentin der HU, Sabine Kunst,sowie der Leiter des Instituts Kirche und Judentum, ChristophMarkschies. In einem Schreiben an den Ratsvorsitzenden hatte diePräsidentin zuvor bereits mitgeteilt, dass der neue Lehrstuhl zurstrategischen Entwicklung der Universität beitrage: "Diewissenschaftliche Arbeit an der theologischen (Neu-)Bestimmung desVerhältnisses zwischen Christentum und Judentum vor dem Hintergrundder bisherigen Geschichte seit der Reformation, der Katastrophen undder Neuaufbrüche im zwanzigsten Jahrhundert ergänzt durch einwissenschaftliches Monitoring von Dialogprozessen im europäischen,nordamerikanischen und nahöstlichen Raum für den deutschsprachigenchristlich-jüdischen Dialog" schaffe ein "wichtigesAlleinstellungsmerkmal der Theologischen Fakultät."Die VolkswagenStiftung und der Stifterverband unterstützen dieProfessur finanziell. Für die Volkswagenstiftung spricht derenGeneralsekretär Wilhelm Krull.TerminDer Festakt mit anschließendem Empfang findet statt am Montag, den22. Oktober 2018, um 17.45 Uhr in der Heilig-Geist-Kapelle derWirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU, Spandauer Str. 1,10178 Berlin. Es laden ein die Evangelische Kirche in Deutschland unddie Theologische Fakultät der HU.AnmeldungBitte melden Sie sich formlos für den Festakt per Mail unterpressestelle@ekd.de bis Freitag, 19. Oktober, 14 Uhr, an.Der Eintritt ist frei.Hannover, 18. Oktober 2018