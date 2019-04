Vorstellung der MDR-Konzertsaison 2019/2020 / Abonnements ab sofort, Einzelkarten-Vorverkauf ab 1. Juni 2019 (FOTO)

Leipzig (ots) -Mit knapp 90 Konzerten in 21 Städten lassen sich die MDR-Ensemblesin der kommenden Saison in ganz Mitteldeutschland hören. In Suhl, BadLauchstädt, Leipzig, Tangermünde oder Merseburg konzertierenMDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor mit renommiertenDirigenten und Dirigentinnen. Gemeinsam eröffnen Orchester und Chordie neue Konzertsaison am 8. September mit geistlichen Werken vonPuccini und Verdi unter der Leitung von Domingo Hindoyan. Im Januar2020 tritt Philipp Ahmann sein Amt als neuer Künstlerischer Leiterdes MDR-Rundfunkchors an.Das MDR-Sinfonieorchester setzt in der kommenden Saison den Fokusauf bestimmte Facetten des Repertoires und hat sich dafürhochkarätige Spezialisten eingeladen: Dirigent Stefan Asbury alsFachmann für die klassische Moderne etwa widmet sich in dreiKonzerten Werken von Korngold, Mahler und Schreker. In historischinformierter Aufführungspraxis nähert sich dagegen Dirigent JanWillem de Vriend bei drei Konzerten in Bad Lauchstädt dem JubilarBeethoven. Der Bruckner-Spezialist Dennis Russell Davies kehrt fürBruckners 1. Sinfonie zu den MDR-Musikern zurück - der Auftakt füreine langfristige Zusammenarbeit mit jeweils zwei Bruckner-Sinfonienpro Spielzeit bis 2024.Der Wiedereinladung des MDR-Sinfonieorchesters folgen zudemzahlreiche weitere Gastdirigenten wie Simone Young, Klaus Mäkelä oderAlexander Shelley. Auch Sebastian Weigle und David Afkham sind wiederzu Gast. Jörg Widmann, der bereits als Klarinettist und Komponistbeim MDR zu erleben war, steht erstmals am Pult desMDR-Sinfonieorchesters. Auf große Japan-Tournee gehen die MDR-MusikerEnde Oktober gemeinsam mit ihrem ehemaligen Chefdirigent KristjanJärvi. Insgesamt acht Konzerte stehen an, u. a. in Kobe, Sapporo undder Suntory Hall in Tokyo.In Mitteldeutschland präsentieren die MDR-Ensembles in der neuenSaison die bewährten Abonnementreihen "Zauber der Musik","Matineekonzerte", "Reihe Eins" und "MDR-Kammerkonzerte". DieKonzertprogramme reichen dabei vom Barock bis in die Moderne, wobeiBeethoven (250. Geburtstag) und Berlioz (150. Todestag) einenbesonderen Platz im Programm einnehmen. Unter den Solisten sindKlavierstars wie Martin Helmchen, Louis Lortie und Denis Kozhukhinsowie Violinvirtuosen wie Vadim Gluzman, Anne Akiko Meyers undNemanja Radulović. Perkussionist Colin Currie spielt ein für ihnkomponiertes Konzert von Andrew Norman. Selbst zu Solistinnen undSolisten werden die Mitglieder der MDR-Ensembles in den achtMDR-Kammerkonzerten, die die ganze musikalische Vielfalt undIndividualität der Musiker widerspiegeln. Drei der Konzertebeschäftigen sich mit dem Jubilar Beethoven sowie dessen Zeitgenossenund Wegbereitern.Mit dem Konzert "Radio-Musik" (1. Februar 2020) startet dasMDR-Sinfonieorchester den Countdown zum 100-jährigen Jubiläum desOrchesters und des MDR-Rundfunkchors im Jahr 2024. Im Gewandhauserklingt dann kaum gespielte Musik von Komponisten wie Braunfels,Künneke und Haas, die damals explizit für das neue Medium Rundfunkschrieben und auf spannende Weise mit den neuen musikalischenMöglichkeiten experimentierten.Gemeinsam bringen MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor großeChorsinfonik auf die Bühne, etwa mit geistlichen Kompositionen derOpernkomponisten Verdi und Puccini zur Saisoneröffnung in Leipzig (8.September 2019), mit Berlioz' Requiem am Totensonntag (24. November2019) oder mit Werken Poulencs beim traditionellen Weihnachtskonzertam 25. Dezember, das diesmal den Fokus auf französische Musik setztund von Alexandre Bloch dirigiert wird. Bei Mahlers monumentaler 3.Sinfonie am 28. März 2020 stehen alle drei MDR-Ensembles gemeinsamauf der Gewandhausbühne. Zudem werden Chor und Orchester auch beimMDR-Musiksommer 2020 zusammen zu erleben sein, etwa mit BeethovensMissa solemnis und Bachs h-Moll-Messe.Die MDR-Ensembles folgen zudem Einladungen zu denHändel-Festspielen Halle, dem Bachfest Leipzig, dem Kurt Weill FestDessau und dem Rheingau Musik Festival. Das Abschlusskonzert derLeipziger Jazztage gestalten erstmals der MDR-Rundfunkchor und dieBigband Spielvereinigung Sued gemeinsam mit einer Uraufführung vonJohn Hollenbeck.Für den MDR-Rundfunkchor wird die neue Spielzeit mit einem neuenPultchef als Nachfolger von Risto Joost spannend: Philipp Ahmann(geb. 1974) tritt sein Amt als neuer Künstlerischer Leiter am 24.Januar 2020 mit einem A-cappella-Konzert der Reihe "Nachtgesang" an.Schon seit 2010 arbeitete Philipp Ahmann in erfolgreichenCD-Produktionen und Konzertprojekten mit dem Chor zusammen und wardrei Jahre Erster Gastdirigent des Ensembles. Von 2008 bis 2018leitete er den NDR Chor in Hamburg.Am 15. November 2019 steht das bereits 50. Konzert dererfolgreichen Reihe "Nachtgesang" an, das ihr Begründer, derehemalige MDR-Chorchef Howard Arman, leiten wird. Mit weiterenA-cappella-Programmen ist der MDR-Rundfunkchor im Sendegebiet auch inTangermünde und Gotha (Dirigent Gijs Leenaars) sowie in Merseburg zuhören. Gastspiele in Frankfurt/Main (David Zinman), Dresden(Christian Thielemann), Basel (Ivor Bolton) und Baden-Baden (AndrisNelsons) zeigen den Chor wieder als gefragten Partner vielerOrchester.Der MDR-Kinderchor unter Alexander Schmitt stellt in der neuenSaison nicht nur die Ergebnisse des Kompositionswettbewerbs"Ohrwürmer" vor, sondern entführt das Publikum auch auf einemusikalische Reise durch Australien. Mit seinen traditionellenKonzerten in der Vorweihnachtszeit ist er in Zeulenroda, HeilbadHeiligenstadt, Leipzig und Erfurt zu erleben.Der Nachwuchsförderung widmet sich MDR KLASSIK zudem mit einemDirigierwettbewerb und durch Kooperationen mit Jugendorchestern.MDR-Clara, das Jugend-Musik-Netzwerk des MDR, macht im Januar 2020die Schüler einer sächsischen Klasse im Rahmen des"Beethoven-Experiments" zu Nachwuchskomponisten. Das entstandene Werkwird anschließend vom MDR-Sinfonieorchester im Konzert am 26. Januaruraufgeführt. Musikvermittler Ekkehard Vogler lädt auch wieder zuspannenden Konzerterlebnissen, etwa bei "Ludwig Fun", demNotenspur-Salon für Kinder am 2. Februar 2020, oder beimFamilienkonzert am 10. Mai 2020. 