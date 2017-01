Vorstandswechsel beim Pharmahändler Celesio

STUTTGART (dpa-AFX) - An der Spitze des Pharmahändlers Celesio kündigt sich ein Wechsel an.



Der bisherige Chef des operativen Geschäfts, Brian Tyler, übernimmt zum 1. April den Vorstandsvorsitz von Mark Owen, wie Celesio am Montag in Stuttgart mitteilte. Owen war 2014 im Zuge der Übernahme durch den US-Konzern McKesson in den Vorstand berufen worden. Auch Tyler wurde vom Mutterkonzern nach Deutschland entsandt. Seit neun Monaten arbeitet er bei Celesio. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei McKesson - zuletzt für den nordamerikanischen Großhandel - zuständig./ang/DP/stb