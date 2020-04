Vorstandswechsel bei SOKA-BAU / Dr. Gerhard Mudrack folgt auf Manfred Purps

Wiesbaden (ots) - Dr. Gerhard Mudrack ist seit 01.04.2020 Vorstandsmitglied von SOKA-BAU, der Dachmarke der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZKV). Er übernimmt die Vorstandsfunktion von Manfred Purps.Dr. Gerhard Mudrack ist seit heute Nachfolger von Manfred Purps, der zum 31.03.2020 aus den Diensten von SOKA-BAU ausgeschieden ist. Dr. Gerhard Mudrack zeichnet für die Bereiche Kundenservice I, Finanzen & Risiko, Organisationsmanagement, Personal & Zentrale Dienste, Vorstandsstab und Recht sowie Revision verantwortlich.Dr. Gerhard Mudrack ist bereits seit 2009 für SOKA-BAU in mehreren Funktionen als Abteilungsdirektor tätig. Er begann seine berufliche Laufbahn als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, ehe er als Rechtsanwalt und Partner in eine überregionale Wirtschaftsprüfer- und Rechtsanwaltssozietät eintrat. Von dort wechselte der Fachanwalt für Steuerrecht zu einem Rückversicherungskonzern, für deren Tochtergesellschaften er u. a. als Vorstand und Geschäftsführer im In- und Ausland tätig war.Ab 01.04.2020 wird SOKA-BAU von den beiden Vorständen Gregor Asshoff und Dr. Gerhard Mudrack geführt. Die ZVK ist nach der Zahl der Versicherten die größte Pensionskasse Deutschlands.Pressekontakt:SOKA-BAUDr. Torge MiddendorfTelefon: 0611 707-2720E-Mail: presse@soka-bau.de http://www.soka-bau.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54461/4562200OTS: SOKA-BAUOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell