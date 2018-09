Vorstandswahlen des bpa Sachsen-Anhalt / Mitglieder bestätigen gute Arbeit der bisherigen Vertreter

Magdeburg (ots) - Die Mitglieder der Landesgruppe Sachsen-Anhaltdes Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)waren sich einig: Der Vorstand hat in den vergangenen zwei Jahrengute Arbeit geleistet und wurde dementsprechend mit einer deutlichenMehrheit im Amt bestätigt. So ist Sabine Kösling weiterhinVorsitzende, und ihr Stellvertreter bleibt Stephan Richter. Trotzdemgibt es Veränderungen: Mit Nicole Meyer-Eisenhuth erhält der Vorstandein neues und zudem junges Gesicht. Die 33-Jährige aus Köthen istleitende Angestellte im Pflege-Familienbetrieb Eisenhuth, derambulante Pflege, stationäre Kurz- und Langzeitpflege undaltersgerechtes Wohnen anbietet.Mit Sabine Mrosek und Andrea Funk traten zwei Vorstandsmitgliedernach 18 beziehungsweise 12 Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl an.Frau Mrosek hatte 16 Jahre lang die Entwicklung des Verbandes aktivgestaltet und den Vorstand in der vergangenen Legislaturperiode noch"in der zweiten Reihe" unterstützt. Mit Frau Funk verliert derVorstand eine wichtige Fürsprecherin für die Behinderteneinrichtungenin privater Trägerschaft. Die Mitglieder und die Vorsitzenden danktenden zwei langjährig engagierten Frauen für ihren unermüdlichenEinsatz, die investierte Zeit und die viele Arbeit, die sie für denbpa Sachsen-Anhalt geleistet haben. Für die bevorstehende zweijährigeAmtszeit von 2018 bis 2020 setzt sich der Vorstand wie folgtzusammen:- Sabine Kösling aus Aschersleben, Vorsitzende- Stephan Richter aus Giersleben, Stellvertretender Vorsitzender- Silke Otto aus Lutherstadt Eisleben, Beisitzer- Annett Rabe aus Gröbzig, Beisitzer- Alexander Scheunpflug aus Weißenfels, Beisitzer- Sven Mommert aus Osterwiek, Beisitzer- Hans-Christian Walther aus Erxleben, Beisitzer- Gabriele Staude, aus Bernburg, Beisitzer- Nicole Meyer-Eisenhuth aus Köthen, BeisitzerDer Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast400 in Sachsen-Anhalt) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Annette Turré und Daniel Heyer, Landesbeauftragte desbpa, Tel.: 0391-24358630Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell