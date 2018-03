Vorstandswahlen bei der biha / Präsidentin Frickel einstimmig wiedergewählt

Mainz (ots) - Die Hörakustiker-Meisterin Marianne Frickel ausHanau ist bei den gestrigen Vorstandswahlen der Bundesinnung derHörakustiker KdöR (biha) einstimmig als Präsidentin wiedergewähltworden. Die hessische Unternehmerin führt mehrere Betriebe imGroßraum Frankfurt und engagiert sich ehrenamtlich in vielennationalen und internationalen Organisationen und Verbänden. Unteranderem ist sie Präsidiumsmitglied des Zentralverbands des DeutschenHandwerks (ZDH).Als Vizepräsidenten wurden ebenfalls einstimmig Hans-Jürgen Bührer(Endingen), Jürgen Matthies (Nienburg), Karl-Heinz Möckel (Meiningen)und Eberhard Schmidt (Regensburg) gewählt. Aus dem Vorstandverabschiedet wurden Gabriele Gromke als Vizepräsidentin undChristian Wette als Berater des Vorstands.Gabriele Gromke (Leipzig) wurde erstmals im Januar 1994 in denbiha-Vorstand gewählt. Von 1998 bis 2018 war sie Vizepräsidentin derbiha. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützte sie dieAnerkennung und Integration der Audiologischen Assistenten derehemaligen DDR in die hörakustische Ausbildung und dasHörakustiker-Berufsbild der Bundesrepublik. Damit wirkte sieerfolgreich für die Einheit des Berufsstandes und dieflächendeckende, bundesweit einheitliche Versorgungsqualität.Christian Wette (Solingen) hatte 43 Jahre das Amt alsLandesdelegierter inne und war 31 Jahre Vorstandsmitglied derBundesinnung. Seine Leistungen für das deutsche Hörakustiker-Handwerkals Mitglied der Verhandlungskommission der Krankenkassenverträgesind außerordentlich. Er gilt als einer der profiliertestenBerufsstandpolitiker seit Anbeginn der Branche. Christian Wette istTräger des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha)schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell