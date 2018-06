Vorstandswahl Verband Bildungsmedien e. V.: Dr. Ilas Körner-Wellershaus ist neuer Vorsitzender

Frankfurt am Main (ots) - Auf der 63. Mitgliederversammlung desVerband Bildungsmedien e. V. am 14. Juni 2018 in Berlin wurde Dr.Ilas Körner-Wellershaus (Ernst Klett Verlag GmbH) zum neuenVorstandsvorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende WilmarDiepgrond (Westermann Gruppe) hatte nicht für eine weitereAmtsperiode kandidiert.Andreas Klinkhardt (Verlag Julius Klinkhardt KG) und Patrick Neiss(Cornelsen Verlag GmbH) wurden im Amt bestätigt. Neu in den Vorstandgewählt wurden Christiane Heidrich (STARK Verlag GmbH), die bereitsim Dezember 2017 in den Vorstand berufen worden war, sowie Dr. PeterSchell (Westermann Gruppe).Außerdem im Vorstand vertreten sind die Schatzmeisterin MichaelaHueber (Hueber Verlag GmbH & Co. KG) sowie Dr. Jacob Kloepfer (VerlagEuropa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG).Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. SeineMitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernendendidaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade imdigitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedienindividuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.https://www.bildungsmedien.deLink zur Pressemitteilung auf der Website des VerbandBildungsmedien e. V.: http://ots.de/DMPtH1Link zu den Pressefotos des Verband Bildungsmedien e. V.:https://www.bildungsmedien.de/index.php/presse/pressefotosPressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéZeppelinallee 3360325 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14Mail: lade@bildungsmedien.deWeb: www.bildungsmedien.deTwitter: www.twitter.com/bildungsmedienOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell