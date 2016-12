Vorstandsteam der Sparda-Bank Hamburg eG erweitert (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Vorstands-Team der Sparda-Bank Hamburg wird ab dem 1. Januar2017 um Tino Wildmann erweitert und besteht dann mit demVorstandsvorsitzenden, Bernhard Westerhoff, und seinemStellvertreter, Oliver Pöpplau, aus drei Personen.Tino Wildmann wurde 1968 geboren und schloss seine Ausbildung beider Sparda-Bank Baden-Württemberg ab. Hier sammelte erBerufserfahrungen bis hin zum Filialleiter. 2000 wechselte er zumVerband der Sparda-Banken e.V. in Frankfurt und war dort alsTrainings-/Bildungsmanager sowie als Coach tätig und verantworteteden Bereich "Steuerung und Betrieb" innerhalb der SpardaAkademie. ImAugust 2008 wechselte er zur Sparda-Bank Hamburg und war als LeiterPersonalmanagement tätig. Seit seiner Bestellung zumGeneralbevollmächtigten im Jahr 2015 verantwortete er dieDienstleistungscenter für Aktiv- und Passivgeschäft. Diese Bereicheübernimmt er auch als Vorstandsmitglied.Westerhoff freut sich mit seinem Stellvertreter Pöpplau auf dieZusammenarbeit mit dem "neuen" Kollegen: "Herr Wildmann kennt seitseiner Ausbildung die besondere Mitgliederorientierung einerGenossenschaftsbank und ist seit Jahren in leitender Position inunserem Haus tätig. Damit kann er auch im Vorstandsteam übergangslosdie nachhaltige Ausrichtung unserer Bank aktiv mitgestalten."Die Sparda-Bank Hamburg ist mit rund 250.000 Mitgliedern diegrößte Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.Spezialisiert auf das Privatkundengeschäft bietet die Sparda-Bankihren Kunden innovative und erstklassige Bankdienstleistungen undwurde schon mehrfach dafür ausgezeichnet. Die Gruppe derSparda-Banken belegt laut Kundenmonitor Deutschland seit 24 Jahrenden Spitzenplatz in der Kundenzufriedenheit.Pressekontakt:Dieter MiloschikLeiter Unternehmens- und MarkenkommunikationSparda-Bank Hamburg eGPräsident-Krahn-Straße 16-17, 22765 HamburgTel.: 040/ 550055 1910E-Mail: Dieter.Miloschik@Sparda-Bank-Hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell