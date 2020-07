Vorstandschef von Centogene: Großveranstaltungen in ein bis zwei Monaten möglich

Die Event- und Konzertbranche liegt seit Mitte März 2020 am

Boden. So gut wie alle größeren Events und



Großveranstaltungen sind in den letzten Monaten

ausgefallen. Zu groß ist die Angst aller Beteiligter vor einer

zweiten Corona-Infektionswelle.

Und auch die Zukunft dieser Branche ist eher ungewiss und

fragil. Strikte Abstands- und Hygieneregeln seitens der Politik

erschweren einen halbwegs normalen Ablauf von Veranstaltungen

