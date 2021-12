Vorstands-Duo der BKK Pfalz bestätigt

Ludwigshafen (ots) -Der Verwaltungsrat der BKK Pfalz hat die bisherigen Vorstände Andreas Lenz und Hans-Walter Schneider für weitere sechs Jahre in ihrem Amt bestätigt. Er stellt damit frühzeitig die Weichen für die nächste Amtszeit, die am 1. Januar 2023 beginnen und bis zum 31. Dezember 2028 dauern wird.Ausschlaggebend für die Wiederwahl war das umsichtige Handeln der beiden Vorstände, gerade auch in den stürmischen Zeiten der Corona-Pandemie. Die BKK Pfalz behauptet sich als mittelständische gesetzliche Krankenkasse für rund 170.000 Versicherte mit optimalen Leistungen und Services. Sie ist in der Metropolregion Rhein-Neckar für rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber mit zukunftsorientierten Arbeitsplätzen."Unser Vorstandsteam und mit ihm die verantwortlichen Führungskräfte nehmen die politischen, gesellschaftlichen und fiskalischen Herausforderungen proaktiv an und entwickeln innovative Konzepte für die Zukunft", so die beiden alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates der BKK Pfalz, Dr. Andreas Erb und Roland Brendel. "Ihr Augenmerk gilt dabei natürlich der finanziellen Stabilität in der Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch der zunehmenden Digitalisierung von Verwaltung und Angeboten für unsere Kunden. Andreas Lenz und Hans-Walter Schneider bringen neben der so wichtigen Konstanz, vor allem auch die unternehmerische Weitsicht und ihre eigene Zukunftsfreude ein. Deshalb freuen wir uns auf weitere erfolgreiche Jahre."Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 170.000 Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell