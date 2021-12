Vorstands-Boni und Stuttgart 21: Bahn-Aufsichtsrat tagt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn soll sich an diesem Mittwoch unter anderem mit den Vorstands-Boni für 2022 sowie mit der Mittelfristplanung bis 2026 beschäftigen. Auch das Thema Stuttgart 21 steht auf der Tagesordnung, wie aus Aufsichtsratskreisen verlautete. Details wurden zunächst nicht bekannt. Beschlüsse würden in all diesen Fragen aber keine erwartet, hieß es./maa/DP/nas